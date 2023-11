Hablando del presente del Betis en la casa del futuro

En el incomparable marco de la nueva Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, Ángel Haro, presidente del Betis, repasó la actualidad en verdiblanco de un club que en lo deportivo sigue mostrándose competitivo, asentado en la zona alta desde su fortaleza defensiva, destacada incluso por Manuel Pellegrini tras el triunfo ante Las Palmas, y con varios frentes abiertos en el césped y fuera de él, con el mercado invernal a la vuelta de la esquina y la junta de accionistas en el horizonte.

La pelotita está entrando y ésa es la mejor noticia. El conjunto bético ha hecho bueno lo que parecía malo, los empates en Granada, en Vitoria contra el Alavés o en Getafe desde la seguridad que está demostrando en su estadio. En casa encadenó frente al cuadro insular su cuarto triunfo seguido en LaLiga, el sexto sumando los dos encuentros europeos, y vuelve a ofrecer la sensación de que, aun sufriendo en determinados momentos, otra virtud de este Betis de Pellegrini, se ha subido ya a la ola buena de la temporada tras su irregular inicio.

No es extraño que Haro se mostrase exultante como cicerone de las nuevas instalaciones en terrenos de Dos Hermanas, la sede de la cantera heliopolitana, la casa del futuro en la que se habló de presente.

"Desde hace unos años se viene haciendo un gran trabajo en cantera con unas instalaciones precarias, dignas pero insuficientes con las limitaciones de campos, y ahora tendremos aquí nuestro centro de gravedad de los escalafones inferiores", dijo el presidente bético atendiendo a los medios de comunicación. En uno de los edificios donde trabajan los técnicos cuelgan las camisetas de los canteranos que han debutado más recientemente, desde Rodri a Vieites, pasando por un Assane que, pese a su "cláusula importante", está siendo "seguido por varios equipos de Europa". "Ha destacado muy rápido, pero él sabe que tiene que seguir trabajando, tiene la cabeza bien amueblada, es humilde y ojalá triunfe en el primer equipo", dijo el máximo dirigente.

No está tan claro, sin embargo, si Guido Rodríguez, cuya renovación parece estancada, cambiará de colores al final de la temporada: "Con Guido hay una relación magnífica y hay que respetarlo. Está haciendo un gran trabajo y es un gran profesional, pero él está dirimiendo su futuro. Yo no descarto nada, me gustaría que renovase, pero no depende sólo del Betis", explicó en la misma línea que lo hizo antes en Radio Marca Ramón Planes, director deportivo: "Hay dos partes y en la que podemos incidir, la del club, se está haciendo todo lo posible para que continúe. Ya lo hicimos en verano, cuando rechazamos ofertas cuando lo fácil hubiera sido venderlo al vislumbrar que puede irse en verano. Las negociaciones están vigentes todavía. Está aquí viendo las instalaciones, entendiendo que el club tiene un proyecto y que nos gustaría que estuviera en él".

Haro, además, se refirió al próximo mercado invernal, asegurando que en la entidad están "preparados", pero siendo "conscientes y consecuentes con la situación que hay". "En verano tuvimos que poner avales para fichar jugadores. Habrá refuerzos si hay salidas, esperadas o no, aunque no perdemos la perspectiva de donde estamos y de nuestra situación económica con una ampliación de capital pendiente".

Una de esas ventas inesperadas podría ser la de Miranda, quien, como Guido Rodríguez, cumple contrato este verano y sigue sin renovar mientras desde Italia suena con fuerza la posibilidad de un acuerdo con el Milan: "Es normal que acabando contrato llamen la atención de otros clubes. Nosotros hemos demostrado nuestro interés y seguimos las conversaciones, aunque llegará un momento en el que habrá que tomar decisiones. Tenemos que respetar la idea que tenga el futbolista, pero el club debe velar por sus intereses y lo que nos gustaría es que Miranda renovara", afirmó Planes, para quien la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo es "una de las mejores instalaciones que hay en España". "Estamos ante una de las mejores ciudades deportivas y eso indica el crecimiento del club y que la apuesta por las categorías inferiores es real".

El dirigente también habló sobre la senda del equipo este curso: "El objetivo principal era meterse en Europa y en ello estamos. Es positivo estar ahí. Estamos en la línea marcada, pero hay que sumar semana a semana y hacerlo de tres en tres marca diferencias. Tenemos que dar nuestra mejor versión. El equipo lleva ya unas semanas dando una buena versión, porque veníamos de un verano con cambios en la plantilla y todo eso necesita tiempo", analizó el catalán, en la línea de la idea de Haro a estas alturas de la temporada: "Los 24 puntos son los que uno tiene más o menos pensados en la cabeza. Estamos donde tenemos que estar", aseguró.