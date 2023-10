Haro y el mercado de invierno: "Si no hay salidas, difícilmente habrá llegadas"

Una vez concluida la intervención de Sokratis, el presidente del Betis, Ángel Haro, ha comparecido junto a Ramón planes ante los medios de comunicación para tratar diferentes cuestiones.

La acción polémica del Var

"Viví el partido con mucha intensidad. Hasta me levanté con el segundo gol, cosa que no debería. Hicimos todo para ganar. Llegaron una vez y tuvieron el acierto de marcar. La acción arbitral fue penalti, en situaciones similares el VAR no actúa. El árbitro de VAR llamó al de campo y entiendo que fue un error y ya está. Hay que dejarlo ya. Yo siempre pido igualdad de criterio en todos los partidos y con todos los árbitros".

El rendimiento de Isco para ir a la selección

"Yo creo que con el nivel que está mostrando sería injusto que no lo llamara. Un nivel excelso. Y un Isco involucrado con el equipo y implicado defendiendo. Estoy contento con el rendimiento de Isco. En el Betis ha encontrado su contexto para rendir y estamos encantados".

La cláusula de 25 partidos de Isco para renovar

"Si seguimos en este estado por supuesto que se están dando las condiciones apropiadas para que se alargue su contrato en el Betis. Ojalá esté aquí hasta el final de su carrera. Es un jugador importante".

Fichar en el mercado de invierno

"Habría que esperar movimientos. La última inscripción en el mercado se hizo gracias a los avales, que siguen estando ahí. Cualquier incorporación en invierno pasaría por un aumento en el límite, por lo que si no hay salidas difícilmente habrá entradas".