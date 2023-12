Haro: "No vamos a vender el Betis"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha ofrecido una amplio discurso en la defensa de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2023.

"Nos presentamos en esta Junta con beneficios. Los resultados siempre fueron positivos hasta el tsunami de la pandemia. El tiempo nos está dando la razón, el Covid arrasó la industria del fútbol. Además, cayeron los ingresos de ticketing, la totalidad de los clubes hicieron ventas de jugadores. Bajó el mercado de compra y venta de jugadores. Caída de la que aún nos hemos recuperado en su totalidad. Ahora empieza a recuperarse en la Liga española. Afirmar que ha habido una caída de ingresos, parálisis del mercado y pérdidas millonarias no es ninguna excusa", ha empezado indicando el máximo dirigente bético.

"También hay debate sobre la delicada situación patrimonial del club. Las pérdidas llevan aparejadas una bajada en los fondos propios, una situación de forma generalizada en el resto de clubes. La situación patrimonial del Betis, con fondos propios negativos, aunque no es crítica, pero sí delicada. Conocemos la situación del club. Esta situación negativa se explicitó en el informe para realizar la ampliación de capital. Nunca hemos ocultado información, simplemente ante el catastrofismo hemos afrontado esta situación y la vuelta a la senda de los beneficios hace que nuestro plan esté dando resultados. En el consejo de administración decidimos no debilitar la plantilla deportiva. Hemos mantenido los gastos en plantilla deportiva. Hemos mantenido un nivel alto de inversión en plantilla deportiva para pelear por los puestos europeos para alejarnos de los puestos de descenso es una realidad. El Betis es una sociedad anónima deportiva pero para nosotros es un sentimiento, una forma de vivir la vida. Nuestro objetivo es hacer felices a los béticos y esto con un equipo competitivo", continuaba explicando Haro.

Continuando con temas como la ampliación de capital, Haro ha indicado que "otra decisión fue no tomar palancas. Desechamos esta vía. También decidimos no incorporar capital de terceros. Todos los miembros del consejo trabajan de manera altruista sin retribución dineraria y ninguno tiene intención de vender acciones. No vamos a vender el Betis, porque el Betis es tan grande que no se puede vender, hay cosas en la vida que no tienen precio. Se decidió proponer una ampliación de capital que era necesaria. Se realiza exclusivamente por y para el beneficio del Real Betis Balompié".

"Esperamos que los ingresos sigan creciendo en un futuro. La venta de jugadores por fin se reactivó con la venta de Álex Moreno. Quiero felicitar a la dirección deportiva por el trabajo en 2023. Entendemos la preocupación por el nivel de endeudamiento de la entidad, pero con la ampliación tendremos un manejo asumible de la deuda. Nos espera un futuro en el que estamos saliendo de túnel. La ampliación de capital es fundamental, pero debemos seguir con nuestro plan estratégico. Con el nuevo estadio daremos un salto. Seguiremos invirtiendo en jugadores jóvenes que nos permitan obtener rendimiento deportivo, económicos y en la cantera, con esa nueva ciudad deportiva. Los datos muestran capacidad de gestión de este consejo", ha concluido Haro.