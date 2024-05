Indignación en el beticismo por el alto precio de las entradas para la visita al Bernabéu: "¡Qué vergüenza!"

El Betis de Manuel Pellegrini finalizará la actual temporada 2023/24 en uno de los escenarios más importantes del fútbol: el Santiago Bernabéu. El conjunto verdiblanco, en plena lucha por los puestos europeos, se verá las caras con un Real Madrid ya campeón en la última jornada de LaLiga, que se disputará una semana antes de la final de la UEFA Champions League entre los madridistas y el Borussia Dortmund.

Aunque podría tratarse de un contexto ideal para un nuevo desplazamiento masivo de la hinchada verdiblanca, el alto precio y la escasa cantidad de entradas ofrecidas por el Real Madrid al Betis dificultarán el viaje a la capital. En primer lugar, el club blanco ha entregado a la entidad bética sólo 579 entradas, menos del 1% del aforo del estadio, que está diseñado para acoger a 81.044 hinchas. Además, han situado el precio de estas entradas en 75 €, convirtiéndolo en un desplazamiento prácticamente inasumible para muchas familias.

Como se podía esperar, y más aún teniendo en cuenta que estas entradas están ubicadas en la zona más alta del Santiago Bernabéu, los seguidores béticos han mostrado su descontento a través de redes sociales. "¡Qué vergüenza!", "¡Qué estafa!" o "menudo atraco" han sido los comentarios más repetidos en el tweet publicado por el Betis esta misma semana de cara a las entradas para la última jornada.

Tengo los trenes y el alojamiento pagados, pero me niego a pagar 75 euros por una entrada en el techo del Bernabéu, sinceramente... Me parece vergonzoso. Dicho esto lo veré en cualquier antro de Madrid si el @RealBetis no lo remedia. Que VERGÜENZA @realmadrid https://t.co/FhXTyhUtwr