Jarni: "Pensé que vivíamos en un Estado que posibilita la libertad de expresión"

Robert Jarni, que este jueves fue destituido por la Federación Croata de Fútbol (HNS) de su cargo de seleccionador sub 17 por haber manifestado su preferencia por el Betis en su duelo europeo con el Dinamo Zagreb, ha señalado que pensaba que vivía en un estado que "posibilita la libertad de expresión".

Jarni, tras conocer su destitución, emitió un comunicado en que recordó que fue jugador del Betis y del croata Hajduk, clubes en los que pasó "algunos de los periodos más bellos de vida" privada y profesional, y obtuvo "respeto y gran apreció de los hinchas". "Son emociones que una persona de carácter no puede ni quiere borrar. Pensé que vivíamos en un estado democrático que posibilita a uno la libertad de expresión, y no que impulsa la mentalidad superficial y populista por la que he sido destituido del cargo de seleccionador, y eso por mi opinión y no por los resultados", indicó el ex bético.

La Federación del Fútbol de Croacia (HNS) despidió a Jarni como entrenador de la selección sub 17 por su comentario de que apoyaría al Betis, club en el que jugó de 1995 a 1998, frente al croata Dinamo en un partido de la Liga Conferencia de la UEFA.

La HNS consideró sus declaraciones en la prensa como "inapropiadas" y vio "inaceptable" que una persona al frente de una selección croata "esté abiertamente contra cualquier club croata en una competición europea", lo que supone "un mensaje muy malo, sobre todo a los jugadores de la selección". Indicó que "los entrenadores de las selecciones croatas tienen la tarea clara de promover la unión, la cooperación, el respeto y la confianza mutua entre todos los clubes croatas, por lo que HNS considera esta decisión correcta para proteger la unidad de la familia del fútbol croata".