El sentido abrazo de Joaquín y Jesús Navas, los eternos capitanes de Betis y Sevilla

El homenaje a Joaquín en su despedida al fútbol profesional sigue dejando imágenes para recordar. Lo fue la ovación que recibió Jesús Navas cuando pisó el Benito Villamarín el día del partido y ahora el club heliopolitano mostró imágenes del interior del vestuario cuando el portuense agradeció al palaciego su presencia.

Los dos futbolistas se fundieron en un sentido abrazo en el adiós del mito verdiblanco, camino de los 42 años años. El sevillista, de 37, sigue rindiendo al máximo nivel y su buena campaña con el conjunto nervionense le ha valido la llamada del seleccionador, Luis del Fuente, para los encuentros de la Liga de Naciones.

"Gracias Jesús por venir. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros", dijo el ya ex jugador bético, que añadió: "Yo ya..., a la playa. Ha sido un día muy especial. Lo he disfrutado mucho", afirmó el protagonista, a lo que afirmó Navas: "Te lo mereces". Tras otro fuerte abrazo Joaquín le volvió a agradecer su presencia y le deseó “suerte ahora con la selección".

En los micrófonos de La Sexta Jesús Navas aseguró que no podía faltar a esta cita: "No dudé en ningún momento en estar aquí. Es un día especial y tiene que disfrutar al máximo. Se merece este reconocimiento. Es una grandísima persona y estar a su lado es algo bonito", indicó.

El palaciego no jugó al no haber acabado todavía la temporada. Como los también internacionales Canales y Fabián se vistió de corto pero no participó en el encuentro homenaje como estaba previsto.

"Con Jesús contacté porque ha sido y es un ejemplo como profesional. Me hacía mucha ilusión que un día así estuviera con nosotros. Va a estar, pero aún no sé si va a poder jugar, porque le ha llamado la selección española", había explicado antes Joaquín. "Será complicado que juegue, pero aun así él ha querido estar con nosotros en un día tan feliz para mí y estoy muy agradecido de que un jugador de la tierra pueda estar con nosotros".

En una jornada tan especial lógicamente no colores quedaron a un lado y la afición verdiblanca lo recibió con una gran ovación, agradeciendo el gesto de estar acompañando a Joaquín en el día de su adiós.