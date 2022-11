Johnny Cardoso, vinculado con el Betis

El Betis fue relacionado con el polivalente centrocampista Johnny Cardoso, de 21 años. Internacional con Estados Unidos, aunque se quedó fuera de la lista del Mundial en la convocatoria definitiva, es fijo en el Internacional de Porto Alegre, con el que fue subcampeón en Brasil, un mercado en el que Antonio Cordón, director deportivo verdiblanco, se maneja bien.

La noticia la adelantó el periodista Tom Bogert, corresponsal de The Guardian y New York Sports y especialista en fichajes del fútbol estadounidense. No sería el Betis el único club interesado, ya que también cita al Spezia de la Serie A como opción para hacerse con el medio nacido en las afueras de New York, aunque tiene también la nacionalidad brasileña. Casualmente, el director de fútbol de Spezia, Eduardo Maciá, quien confirmó en una entrevista que el equipo italiano está en negociaciones por Johnny Cardoso.

