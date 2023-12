Johnny, la búsqueda de otro Guido en el Betis

La lesión de Guido Rodríguez ha precipitado la toma de decisiones respecto a la posición de medio centro defensivo en el Betis. La llegada del internacional estadounidense Johnny Cardoso, Johnny futbolísticamente hablando, estaba prevista desde el pasado verano, aunque tal vez los planes indicaban que sería para la próxima temporada. Sin embargo, el problema en el tobillo del argentino lo ha acelerado todo y Johnny, brasileño pese a haber nacido en el estado USA de New Jersey, aterrizaba este miércoles en Sevilla para incorporarse de inmediato en la reanudación de los entrenamientos con Manuel Pellegrini.

Johnny, nombre futbolístico que figuraba hasta ahora en la camiseta del Internacional de Porto Alegre, su club de procedencia, es un medio centro defensivo con características, a priori, muy parecidas a las que luce Guido Rodríguez, aunque ahora habrá que ver si su rendimiento se acerca al excelente nivel que ha mostrado el campeón del mundo en las filas del Betis.

La primera coincidencia entre ambos está en la llegada. Los dos han aterrizado en el fútbol español en el mercado invernal, pues Guido Rodríguez aprovechó que concluía su contrato con el América meses después para llegar en invierno al Betis. El aval del argentino era haber sido nombrado mejor jugador de la Liga MX el 30 de diciembre de 2018. Desde entonces imparte su magisterio en el Betis y no se descarta incluso que siga haciéndolo si, ahora que está lesionado, finalmente se llegara a un acuerdo para su renovación. Johnny estaba en una situación contractual relativamente parecida en el Inter y eso ha facilitado también el acuerdo para que pueda jugar desde ya en el Betis y ayude a paliar la ausencia de Guido Rodríguez. Su estilo es parecido incluso. Los dos tienen una estatura similar, dado que a Johnny se le adjudican 186 centímetros, uno más de los que le otorgan todas las páginas al argentino.

Un experto en el fútbol brasileño como Joaquín Bejarano, gran scouting del fútbol de ese país desde las categorías inferiores, Brasileirao sub 20, Copinha y todo tipo de competiciones, definía las características de Johnny para Diario de Sevilla. "Tiene un físico importante, es un tío alto, con una buena zancada en la salida, en el inicio del fútbol con el balón. Es un medio defensivo, recuperador, pero con esa ventaja de la salida de la pelota, porque técnicamente está bien dotado tanto en la salida elaborada como en el desplazamiento en largo. Ahí tiene un toque exquisito en la salida con profundidad".

Quini, @Kynette27 en las redes sociales, destaca que "ha hecho un año espectacular tanto en el Gauchao como en el Brasileirao. Sinceramente, no me lo esperaba. Si me preguntan por él el año pasado, hubiera dicho que no estaba para un nivel exigente como el de LaLiga, pero este año nos ha sorprendido a todos. Ha hecho muy buen año también en la Libertadores. Es un futbolista que recupera mucho, que va muy bien al cuerpo a cuerpo. Pese a ser alto, tiene buen giro, buenos movimientos".

Una faceta tal vez menos conocida de Johnny sea su participación arriba, pero tampoco desentona: "Se incorpora al ataque no tanto llegando de lejos, sino estáticamente. El Inter de Coudet ha hecho una presión alta muy fuerte y ahí ha destacado mucho, robaba una cantidad de balones increíble y luego los filtraba bien, porque tiene una buena visión. No es tanto en lo referente al último pase sino habilitar a los compañeros. Tácticamente, es muy sereno, muy estable. Está acostumbrado a jugar a campo abierto y aunque no tenga una excesiva velocidad, sí repliega bien y es listo tácticamente".

Las estadísticas no siempre son definitivas en el fútbol, sobre todo cuando se comparan los números en el Brasileirao con los de LaLiga por ser competiciones muy diferentes. Los promedios cada 90 minutos de Johnny indican lo siguiente: 0.03 goles, 0.09 pases de gol, 41.66 pases (88,5% de aciertos), 2.29 pases largos (68,4% de aciertos), 0.21 centros precisos (42,9%), 1.62 regates (61,1%), 18.44 duelos ganados (54,8%), 3.49 duelos aéreos ganados (58,6%), 5.72 interceptaciones, 8.12 balones perdidos (47%), 10.11 balones recuperados (35,4%), 0.21 tarjetas amarillas y ninguna roja.

Para tomar una referencia y realizar una posible comparación nada mejor que recurrir al modelo de Guido Rodríguez durante la presente temporada 23-24 en LaLiga y en las filas del Betis. Son exactamente los mismos números sobre su participación cada 90 minutos también: 0.05 goles, 0.05 pases de gol, 41.84 pases (88% de aciertos), 5.31 pases largos (65,7% de aciertos), 0.31 centros precisos (50%), 0.96 regates (57,9%), 18.41 duelos ganados (50,8%), 2.23 duelos aéreos ganados (40,9%), 5.46 interceptaciones, 7.28 balones perdidos (50%), 10.42 balones recuperados (35%), 0.4 tarjetas amarillas y ninguna roja.

La fuente en ambos casos es la prestigiosa página de análisis Wyscout, la Biblia balompédica que utilizan la mayor parte de los clubes profesionales de primer nivel tanto para el visionado de las acciones de los futbolistas como para el análisis de las estadísticas. Siempre con la precisión de la diferencia en las competiciones y, por supuesto, en el tipo de fútbol que se practica en ellas, sí llama la atención el parecido en el desempeño entre Johnny Cardoso y Guido Rodríguez.