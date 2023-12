El Flamengo quiere a Luiz Henrique

El mercado de fichajes de enero está cerca de abrir y en el Betis hay movimientos. Primero con la llegada de Johnny Cardoso la próxima semana, pero también pude haberlos en forma de salidas, como es el caso de Luiz Henrique y el interés del Flamengo.

Según informa Relevo y ha podido confirmar este diario, el conjunto brasileño pretende incorporar al extremo verdiblanco en calidad de préstamo, mientras que el Betis pretendería una venta. Y es que el club de la Palmera hizo una inversión importante por Luiz Henrique al pagar 13 millones de euros (variables incluidas) al Fluminense firmarlo hasta 2028.

En el Betis esperan sacar un beneficio importante en el caso de una posible venta y aguardan alguna oferta importante, aunque el rendimiento de Luiz Henrique ha ido decreciendo a pasos agigantados y no acaba de asentarse como titular a las órdenes de Manuel Pellegrini. Pese a sus buenas cualidades, el ex del cuadro tricolor no ha terminado de cuajar aún en un Betis en el que sí ha tenido bastantes oportunidades, aunque con una pérdida de rendimiento fruto de esa irregularidad.

Ahora se abre una nueva ventana en torno al joven extremo brasileño con esa opción del Flamengo, que busca refuerzos de cara a la temporada venidera. Por otro lado, está por ver qué pasa finalmente con el futuro de otro hombre de banda, en este caso Juan Miranda. El lateral no termina de renovar su contrato con los verdiblancos y la opción del Milan y otros clubes europeos siempre han estado presentes. Queda la duda de si el partido ante el Girona fue el último del lateral de Olivares en este ciclo como verdiblanco o bien lo alarga.

El jugador que llegará en breve a la disciplina bética será Johnny Cardoso, un refuerzo para el centro del campo después de la lesión sufrida por Guido, al que aún le queda para regresar a los terrenos de juego.