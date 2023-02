Juanmi: "Al descanso nos podíamos haber ido con 4-1"

La resignación por la derrota no impedía que los jugadores del Betis se marcharan muy enfadados de nuevo con el arbitraje, sobre todo por la expulsión final de Luiz Felipe en esa acción en la que quiso quitarle el balón a Iago Aspas y vio la roja directa.

Por ello, Juanmi mostraba el sentir del vestuario bético. “Lo que intenta es quitarle la pelota. El VAR está para eso, se ve claramente que no le da en la cara, nosotros le decíamos (al árbitro) que fuera a revisarla. Es una jugada determinante y está para eso, el VAR está para ayudar”, decía el delantero, quien tenía el constraste de sensaciones de volver a marcar y por otro lado la derrota.

“Es un sabor agridulce, me voy feliz por poder marcar, pero se se escapan tres puntos importante. Hemos tenido ocasiones en el primer tiempo para haber sentenciado, pero no acertamos y ellos han aprovechado los errores. Al descanso podíamos habernos ido 3-1 ó 4-1. Si no estás acertado en los metros finales lo acabas pagando. El Celta es un gran rival y no ha perdonado”.

Por último, volvió a expresar tras volver a marcar después de un largo tiempo lesionado. “Una liberación, cuando estás cuatro meses parado y, sobre todo, tener que irme en un buen momento de mi carrera, tener que parar... Marcar es especial y ya lo que quiero es seguir marcando goles para ayudar al equipo”.