Juanmi: "Volveré con el Betis más fuerte que nunca"

Quien no ha tenido siempre las cosas de cara no se viene abajo con facilidad. Quien se ha levantado una vez, lo hace de nuevo cuando se cae. Y eso es lo que ya tienen en mente Juanmi, un jugador que ya sufrió el calvario de las lesiones y ahora, quizá en uno de los mejores momentos de su carrera, vuelve al dique seco por la rotura de los ligamentos del tobillo izquierdo que sufrió en Helsinki. Operado ya en Barcelona desde hace unos días, ya enfoca su esfuerzo en "volver lo antes posible", seguro de que lo hará "más fuerte que nunca".

"Ahora estoy en periodo tranquilo, porque tengo que estar tres semanas con la escayola, así que hago ejercicios de movilidad con otras partes del cuerpo. Es la rutina que toca para no perder tono y coger la rutina de venir a entrenarme a diario. Me viene bien moverme con el deseo de que los plazos se vayan acortando para seguir evolucionando", señaló el malagueño en una entrevista a Betis TV, en la que relató cómo vivió el momento de la lesión: "Cuando tienes este tipo de lesiones sabes que algo te has hecho. Mi miedo al principio es que hubiera rotura de algún hueso. Vi que el tobillo estaba más o menos estable, pero sabía que algo no estaba bien. Los ligamentos tocados..., pero ya estoy con ganas y fuerzas de empezar la recuperación".

Y no se rasga las vestiduras. No le da vueltas a la cabeza con lo que ya pasó, sino que se centra en lo que tiene por delante y en lo que puede hacer para acelerar su regreso: "Fue un cúmulo de situaciones. El rival me cae en la espalda, haciendo que la presión sea distinta. El césped... Pero las lesiones pasan porque tienen que pasar. Los futbolistas estamos expuestos a esto y hay que afrontarlo de la mejor manera posible. Tengo la experiencia del año y medio que estuve lesionado, así que lo afronto con mucho optimismo y ganas de volver a empezar y acortar los plazos para regresar cuando antes".

Juanmi se operó en Barcelona, donde buscó otro puntos de vista, y, aunque no se fija un plazo para su reaparición, es ambicioso aunque bajo una clara premisa: "Ni prisa ni pausa". "Todo de penderá de la evolución del tobillo, porque ahora tengo que estar tres semanas con el pie inmovilizado. A partir de ahí iremos incorporando ciertas cosas para ir apoyando el pie poco a poco y veremos la evolución. Soy el primero que quiero estar cuanto antes, pero quiero estar bien. Cuando vea que es el momento oportuno y que estoy listo para competir seré el primero que salga al campo a probar", explicó.

Para Juanmi este parón llega en uno de los mejores momentos de su carrera, pero afronta con optimismo la recuperación que le toca afrontar: "Las lesiones nunca vienen bien. Vengo de un año y medio que venía haciendo las cosas bastante bien y disfrutando en el campo, que hacía tiempo que no disfrutaba. Cuando disfrutas las cosas salen solas y es una pena lo de la lesión. Pero dentro de lo malo ha sido poca cosa con lo que podía haber sido".

"Tengo la experiencia del año y medio que estuve lesionado, así que lo afronto con mucho optimismo"

¿Y el Mundial? "Ni tenía esperanzas por la llamada de la selección ni las dejaba de tener. Quería seguir trabajando bien en el Betis para tener opciones. Iba a pelear lo máximo para tener la posibilidad, porque cualquier futbolista tiene la ambición de estar con su selección en un Mundial. Ha llegado la lesión y no echo la vista atrás", indicó el atacante, feliz por la "merecida" llamada a Borja Iglesias. "Llevaba tiempo mereciéndolo, haciendo un gran trabajo y en el momento de forma en el que se encuentra, con todo lo que da al equipo y genera. Es una persona que se lo merece y ojalá que tenga esa recompensa. Tiene muchas papeletas de estar en el Mundial".

Juanmi, protagonista en el buen inicio liguero del Betis, destacó que "lo importante es el grupo". "Nos dimos cuenta la pasada temporada que somos un bloque muy fuerte. Fuimos el equipo que mas rotaciones hizo, el que más cambió de once inicial y el equipo seguía funcionando y al final eso es lo que te hace triunfar. Juegue quien juegue el conjunto rinde, porque todos remamos en la misma dirección y así el colectivo va hacia adelante".

El futbolista es ambicioso y considera que, con los pies en el suelo, "verte lo más arriba posible es ilusionante". "La temporada anterior nos dimos cuenta que podemos hacer cosas importantes. Eso es un punto a nuestro favor, porque tenemos potencial y sabemos cuál es el camino a seguir. Estamos haciendo un buen inicio de temporada, pero la Liga es muy larga y quedan muchos puntos, pero esto es el comienzo para poder aspirar a cosas importantes", aseguró.

"Juegue quien juegue el conjunto rinde, porque todos remamos en la misma dirección"

Seguro que el malagueño podrá aportar en el tramo final de la temporada. Mientras, "el día a día va siendo ir entrando en la rutina de ir todas las mañanas a la ciudad deportiva, hacer el entrenamiento que esté programado, que de momento es el mínimo, y dar pasos adelante para recortar el tiempo de recuperación".

Juanmi se mostró agradecido "con el apoyo recibido y muy agradecido por el cariño recibido". "Intento cada día dar lo mejor de mí para que el aficionado esté contento y cuando ves el apoyo de la gente sientes ese reconocimiento y el empuje para superar momentos así". El Benito Villamarín cantó frente al Girona "todos queremos que vuelva Juan Miguel", por lo que dio "las gracias". "Volveré lo antes posible, más fuerte que nunca y ojalá que pronto esté en el campo disfrutando".