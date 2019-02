Una pizarra indefendible

Tres remates (uno a portería) en 90 minutos. Ese dato reflejó perfectamente el partido que firmó el Betis en Butarque, donde los verdiblancos volvieron a ofrecer una imagen pobrísima, con ese estilo de juego de toque aburrido y cansino que sigue siendo más arriesgado atrás que en ataque (una identidad no puede estar nunca por encima del resultado) y al que ayer se le unió una gran falta de intensidad del equipo bético sobre la hierba.

Y la prueba es que a los ocho segundos En-Nesyri ya tuvo la primera ocasión de las tres claras que dispuso el Leganés en los primeros diez minutos, con una propuesta que ayer arrasó a la más pobre versión de ese estilo basado en la posesión (32%-68%) que si no tiene verticalidad no conduce a nada. Defendían los verdiblancos, con rotaciones en el once con respecto al jueves, con cinco atrás, y atacaban con defensa de cuatro y Barragán dando un paso al frente por el costado derecho, pero los blanquiazules pronto vieron el camino para hacer daño por el costado de Feddal y Francis, por medio del punta marroquí, apoyado por Juanfran y Óscar. Tanto ímpetu dio su fruto a balón parado en un córner mal defendido por los verdiblancos. Pero éstos, ni con 1-0, reaccionaron, salvo en algún arranque esporádico de Lo Celso.

De hecho, por el costado de Barragán y Sidnei encontraron los pepineros otra vía de penetración para hacer el 2-0. Ni rastro del Betis... En la segunda mitad, Setién dio entrada a Lainez por Feddal y varió el dibujo al 4-3-3, con Barragán, Javi García, Sidnei y Francis en línea de cuatro. Luego, el mexicano y el canterano intercambiaron posiciones, pero los verdiblancos no estaban en el partido y el tercero se veía venir a la contra, como ocurrió en el minuto 66 por obra de En-Nesyri.

Entonces, el cántabro reaccionó dando entrada a Loren y a Guardado, quien después de la expulsión de Javi García acabó jugando de lateral izquierdo en un Betis que no existió en Butarque y que fue superado por un muy buen Leganés.

Defensa

El Leganés tuvo tres ocasiones claras en los primeros diez minutos, presionó bien la salida de la pelota y eso le creó muchos problemas a un Betis sin alma ni argumentos para hacer daño. En-Nesyri y Braithwaite, con el apoyo del centro del campo y los carrileros, fueron un incordio constante para una zaga que a balón parado defendió horrible, como se vio en el 1-0. Después, con el cambio de sistema, el Leganés aprovechó los espacios a la espalda de la defensa para sentenciar el partido al contragolpe.

Ataque

La parcela ofensiva no existió. Un tiro a puerta de Jesé, lejano y sin problemas, que paró Cuéllar fue lo único destacable en la primera parte. En la segunda, nada.

Virtudes

Brillaron por su ausencia.

Talón de Aquiles

Ayer, todo. Nada positivo.