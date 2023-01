Nombre propios | Fekir encuentra en Luiz Henrique un gran aliado para liderar al Betis

El Betis compitió con absoluta dignidad en la semifinal de la Supercopa y tuvo las mismas opciones que el gigante Barcelona de haberse metido en la cita decisiva del domingo contra el Real Madrid. La suerte de los lanzamientos de penaltis esta vez fue esquiva para la escuadra de Pellegrini.

Fekir | Tiró del equipo hasta que su cuerpo dijo basta al final de los noventa minutos

Tuvo mucho que ver con que el Betis fuera capaz de sobreponerse a un arranque de excelente juego del Barcelona. Se echó a todo el equipo a su espalda y posibilitó que las salidas por el medio fueran cada vez más peligrosas, además de los balones parados. Marcó un buen gol y ya no pudo seguir en la prórroga.

Loren | En el ejército de Pellegrini todos tienen su momento

Cuando la musculatura de Fekir dijo basta, el chileno pensaría que era el momento de gloria para Loren. El marbellí, inédito en la temporada, era su sustituto en la prórroga y se entretenía en marcar un espectacular gol de tacón antes de convertir también su lanzamiento del penalti. Todos los soldados son válidos en el ejército de Pellegrini.

Canales | Primer cambio, algo raro salvo por el físico

Pellegrini no tuvo dudas en el descanso y su forma de tratar de mejorar al equipo fue la sustitución de Canales por William Carvalho. El chileno había apostado por el cántabro junto a Guido Rodríguez en el medio centro y, de no existir algún problema en el plano físico, está claro que no lo debió dejar muy satisfecho con su escasa participación en el juego.

Luiz Henrique | Todo el mundo se preguntó por ese brasileño tan buen futbolista...

Acabó el partido completamente fundido, haciendo un esfuerzo por unas molestias que ya amenazaron con sacarlo del juego en el primer periodo, pero fue capaz de intentar incluso el gol del cojo ante la sonrisa en la grada de Joaquín. A raíz de sus jugadas las búsquedas en internet con su nombre se dispararon. Todo el mundo se preguntaba por ese brasileño espigado y de calidad.