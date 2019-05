Pau López: "Firmé cinco años por el Betis y estoy muy feliz aquí"

Pau López ha sido uno de los protagonistas del Betis en esta Liga, pese a que ha acabado la temporada en el banquillo. El meta verdiblanco ha realizado en Radio Marca un balance satisfactorio de su temporada, aunque admite que no se ha cumplido el objetivo, y deja a un lado los rumores de una posible salida.

"Firmé cinco años y estoy muy feliz. Vine a un club nuevo y la valoración de la temporada después de haber jugado mucho, también en la Europa League, la selección... La gente se ha portado muy bien conmigo desde que llegué", ha indicado el meta, que ha desmentido que su padre estuviera en Sevilla para negociar una salida: "Cuando leo esas cosas, me lo envió mi hermano y me reí. Ni mi padre estuvo aquí ni es mi representante. Lo quiero mucho pero no hay nada. No creo que le gustara ser representante".

Sobre su suplencia en las últimas jornadas, Pau también ha ofrecido su versión para negar un enfrentamiento con el cuerpo técnico. "Estaba jugando y antes del partido con el Espanyol el míster me dio sus razones, no las voy a hacer públicas. Me llevo perfectamente, no pasó nada el día del Levante. Sé el motivo por el cual estos tres últimos partidos no he jugado, pero si no me hubiera dado explicación tampoco hubiera pasado nada. Vino, me explicó y sin problema. Con el cuerpo técnico me llevo genial, nunca he tenido problemas con nadie. Sería desagradecido, estar en la selección es gracias a él. Sólo tengo palabras de agradecimiento, me ha hecho crecer muchísimo. Niego que tenga problemas con el míster ni con nadie del staff", ha afirmado el meta, que también ha dado las gracias a Luis Enrique por confiar en él para la selección: "Me encanta ir, pero si por lo que sea decide que no voy a estar, no pasa nada. Cada vez que vaya iré a disfrutar. Si no, animaré desde casa. Me lo tomo como un premio, si puedo estar será algo increíble. Conmigo se ha portado genial, ha confiado en mí, también tengo palabras de agradecimiento. Ojalá pueda volver".

Sobre la temporada del equipo y las críticas de la afición, Pau se ha mostrado comprensivo. "Hay que ser empático con la gente, pueden quejarse, ellos siempre cumplen. Cuando las cosas no salen bien, no están contentos. Es normal, no creo que sea nada personal con nadie, es la frustración de que una temporada ilusionante termine de esta forma. Tampoco con el míster. Sé que ellos van a estar ahí el año que viene, nunca van a fallar", ha comentado el meta, que tampoco ha buscado excusas para la mala temporada: "El objetivo no se ha cumplido, obviamente. Los 38 partidos te dicen quien ha sido más regular. No se puede hablar de mala suerte ni de nada, hemos merecido estar ahí y ahora hay tratar de mejorarlo la temporada que viene".