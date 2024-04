Pellegrini: "Me alegra que Europa se haya convertido e una obligación"

Manuel Pellegrini no cambia nunca su estado. Tranquilo siempre, independientemente de lo que haya en juego, la experiencia en el mundo del fútbol le hacen relativizar todo y poner el foco en lo importante y por eso sólo piensa en el importante partido "de seis puntos" ante el Valencia y no en el derbi, con Isco apercibido ni en un futuro en el que "nunca" vio debate sobre su continuidad.

Con Bellerín, Sokratis y Chimy Ávila descartados, el técnico chileno aseguró que "el equipo está bien" para afrontar la cita en Mestalla de este sábado (18:30), un encuentro "de seis puntos, los que uno gana y no suma el rival, aunque puede darse la circunstancia de que sumen los dos y todo se quede igual"dijo el preparador bético, que destacó que el Valencia "está en un buen momento", pese a lo cual afrontan el choque "con la confianza de ir a por el triunfo".

"Tenemos que pensar en depender sólo de nosotros. Ganando en Valencia así será y más adelante ya veremos si luchamos por algo más. Hay más equipos que están ahí como Villarreal, Osasuna o Las Palmas. Quedan 21 puntos por jugarse y no ganamos nada si sacamos este encuentro y no los siguientes", analizó el entrenador heliopolitano, que resaltó "el gran trabajo de Baraja desde hace tiempo con un grupo de jugadores jóvenes que llevan ya tiempo jugando juntos". "Habrá que hacer un buen partido para ganar", destacó.

No aclaró el técnico si optará por meter juntos de inicio a Isco y Fekir, algo que ha hecho menos de lo que le hubiera gustado Los rendimientos individuales son fundamentales para lograr resultados, pero siempre dentro de un funcionamiento colectivo. Ellos tienen una calidad y capacidad futbolística sobrada y demostrada, pero por distintos motivos de lesiones de uno y otro se han juntado menos de lo quisiéramos y ya veremos cuál es la mejor forma de juntarlos en el campo", indicó Pellegrini, que no tendrá que recordarle a Isco que está apercibido de sanción: "Ahora todos estamos pensando, incluido Isco, en el encuentro con el Valencia. Después veremos quién está para el Sevilla. Hay que pensar en el presente y no en el futuro", aclaró.

Cuestinoado por un par de nombres propios se refirió a Ayoze y Bakambu. Sobre el canario indicó que "le ha costado recuperar su mejor forma, pero él sabe que puede dar más de lo que está dando y necesita minutos para ello". Y sobre el internacional congoleño apuntó: "Llegó y se lesionó tras marcar. Ha estado trabajando con normalidad las ultimas semanas y jugó 45 minutos en el último encuentro. Veremos si le damos más minutos y cómo se desarrolla el encuentro. Aporta velocidad, desmarque y gol. Es un jugador distinto a Willian José. La mezcla es lo que nos permite llegar a los objetivos al final de la temporada".

Sobre esos objetivos europeos apuntó que alcanzarlos es la "ambición del grupo", la misma que lleva desarrollando desde el primer año que llegó "cuando nadie imaginaba que se podía alcanzar Europa". "Mantenemos intacta esa ambición y hay más equipos en esa lucha, lo que lo pone todo más difícil, pero mientras haya opciones matemáticas este grupo lo va a pelear", aseguró. "Mis cuentas son la gran alegría que supone haber convertido la clasificación europea en obligación. Ahora tenemos menos puntos que temporadas anteriores y todo se complica, pero lo vamos a intentar partido a partido para llegar al final con opciones".

Por último, tras las declaraciones de los dirigentes béticos asegurando que el futuro del Betis pasa por Pellegrini el técnico indicó: "No he participado nunca en un debate sobre mí. Cuando me preguntan digo las cosas internamente. El club sabe mi opinión y yo la del club. Nunca hubo temor de no continuar", dijo antes de felicitar a Borja Iglesias y Xabi Alonso, al que dirigió en el Real Madrid, por el título de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, que ha hecho "una campaña excepcional".