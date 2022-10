Pellegrini: "Ganar es una mentalidad"

Manuel Pellegrini destacó la importancia del triunfo del Betis "en un campo muy difícil" y ante un buen conjunto, resaltando la solidez atrás del conjunto heliopolitano ante un "rival directo", aunque no mira todavía a grandes retos y habla de ir pensando en "objetivos puntuales más que objetivos finales". Y el proximo es el encuentro ante el Helsinki, en el que irán a por la victoria como "mentalidad".

"Son tres puntos muy importantes en un campo muy complicado, porque veníamos de varias salidas sin ganar. Si no fue el mejor partido nuestro, sí fue un buen partido defensivamente, mientras que en el plano ofensivo se hizo más complicado porque el rival nos paraba con faltas y así es difícil llegar. Aun así pudimos crear ocasiones para marcar dos muy buenos goles", resumió el técnico chileno, que añadió: "La Real hizo 22 faltas y nos costó agarrar el ritmo. Estábamos metidos atrás, pero el rival no encontró espacios y nunca perdimos uestro horizonte, que es la portería rival".

El preparador verdiblanco destacó al goleador Juan Cruz: "Lo venimos preparando poco a poco. Primero vino sólo a entrenarse para que se fuera habituando al ritmo, después con algunos minutos y ahora con más tiempo. Él es bueno en el uno contra uno, pero es mejor definiendo y nos abrió las puertas del triunfo en una gran jugada de Álex Moreno. Me alegro mucho por él", aseguró Pellegrini, que no piensa todavía en el derbi: "Primero vamos a disfrutar de este triunfo un poco, porque veníamos sin puntuar en varios encuentros. Sabiendo que el derbi es importantísimo para el aficionado y para defender nuestra posición, tenemos partido el jueves en Liga Europa y vamos a ir a ganar, porque ganar es una costumbre, una mentalidad".

Insistió Pellegrini en las circunstancias del choque asegurando que "ninguno de los dos equipos quiso el empate". "A nosotros nos costó, porque hizo muchas faltas a mitad de campo, cortaban todas las jugadas y era difiícil superarlo. Estuvimos atrás muy sólidos y para mí fue un partido muy completo", aseguró sobre una "victoria que supone tres puntos ante un rival directo". "Son partidos de seis puntos. Vamos en el camino correcto y vamos partido a partido tratando de sumar los máximos puntos posibles", indicó.

Sin embargo, sabe Pellegrini que "queda mucho" y no da a nadie por descartado: "No hay que sacar conclusiones, porque quedan muchos puntos. El Villarreal y el Sevilla tienen plantillas más grandes que las nuestra y más poder económico y se van a recuperar. Más que mirar objetivos finales, nos fijamos en objetivos puntuales y ahora viene el HJK y después, el Sevilla. Pero no hay equipos descartados para la Champions".