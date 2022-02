Pellegrini: "Hicimos un primer tiempo muy falso"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, lamentó la mala imagen de su equipo en el primer tiempo del derbi, aunque también apuntó que luego acumuló merecimientos para haber llegado al empate. "Fue un primer tiempo muy falso; en el segundo vimos al Betis que normalmente vemos", ha comentado el técnico heliopolitano, que indicó que Fekir sufre una distensión en la rodilla tras la fuerte entrada de Acuña.

"Hubo dos partidos muy claros, un primer tiempo en el que jugamos muy mal, sin intensidad ni fútbol, no pateamos a portería. El Sevilla tuvo el control del partido. En el segundo tuvimos ocasiones para empatar, fue nuestro, y ellos no tuvieron ocasiones. Marcamos muy al final pero antes habíamos tenido tres muy claras", ha afirmado Pellegrini, que continuó con su análisis del partido: "Me quedo con la sensación de que hicimos un primer tiempo muy falso. En el segundo vimos al Betis que normalmente vemos. A un equipo de Champions no se le puede dar ventaja. Me quedo muy conforme con el segundo, superamos al Sevilla y merecimos el empate".

"¿Sorprendido el Sevilla? Me ha sorprendido más el inicio del Betis, de ellos sabemos que presionan mucho y que tienen seguridad defensiva. Tienen un estilo definido", ha señalado el técnico bético, que ha explicado los motivos de las sustituciones de Fekir y William Carvalho: "Fekir tuvo un golpe, tiene una distensión, veremos cómo evoluciona para jueves. La acción misma un árbitro decide, y el Var decide. No somos los técnicos los que tenemos que decir si merecía otra sanción, no somos imparciales. Fueron dos cambios de entretiempo para darle otro cariz al equipo. No teníamos salida de campo nuestro, no teníamos velocidad. Por suerte salió bien en variar lo de los primeros 45 minutos, No fue culpa sólo de William Carvalho, fue de todos".

Sobre si el equipo pudo notar la acumulación de partidos, Pellegrini ha apuntado que no cree que sea el factor decisivo: "No me gusta pedir explicaciones, si hubiera sido al revés le podríamos haber echado la culpa a la parte física. Fue muy falso nuestra primera parte, en la segunda tuvimos el balón y respondió bien el equipo. Tenemos una carga de partidos, pero no es justificación, en la segunda vimos al Betis de todas las semanas", ha comentado el chileno, que finalizó hablando de Joaquín: "Cada vez que juega demuestra su calidad, como Aitor, ambos entraron muy bien al segundo tiempo. Viene de lesiones y el Covid, juega lo que creemos conveniente para él. Me alegro por él que haya hecho un buen partido".