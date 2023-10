Pellegrini: "Europa desgasta mucho y por eso hay que tener una plantilla amplia"

No estaba satisfecho Manuel Pellegrini después de un partido en el que pasaron muy pocas cosas y en el que al Betis le faltó ambición, y quizás fuerza, para intentar algo más en la parte final de la segunda parte, más preocupado de asegurar el punto que de buscar el triunfo.

"Siempre que no se puede ganar como visitante no hay que perder", indicó el técnico, consciente de que "todo el partido estuvo bastante equilibrado". "Tuvimos dos ocasiones en el primer tiempo y nos pusimos 0-1, después de un remate al palo de Rodri, pero nos empataron rápido en una acción conflictiva por la línea (el VAR revisó un posible fuera de juego) y mala suerte por el autogol de Bellerín", analizó el chileno, que añadió: "En la segunda parte casi nadie dominó y al final sentimos el partido de la Liga Europa del pasado jueves. La respuesta del equipo me deja satisfecho porque los partidos del jueves se sienten. La competición europea desgasta mucho y por eso hay que tener una plantilla ampliar".

"Nos hubiera gustado sumar los tres puntos para seguir avanzando en la tabla de casificación, pero si no se puede ganar al menos hay que sumar", incidió el preparador heliopolitano, para quien "el empate es justo" tras un segundo tiempo "en el que hubo menos llegada de los dos conjuntos con dominio compartido".

Y eso que Pellegrini movió el banquillo buscando "profundidad, porque no estábamos llegando y buscamos variantes ofensivas refrescando jugadores, aunque no encontramos premio", indicó el técnico, que hizo "balance positivo" antes del nuevo parón: "Estamos a dos puntos de Europa. Terminamos esta serie de siete partidos en 21 días, que no es fácil, y hay que seguir en la misma senda, porque vamos a tener muchos partidos estando escasos de centrales", apuntó.

Sobre el empate del Alavés señaló: "Fue una espera bastante larga y las líneas son muy dudosas. Podía haber caído de cualquier lado, porque hay unos pies por ahí y es difícil de determinar, aunque se determinó que estaba habilitado". "Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y por eso habernos empatado tan pronto nos perjudicó, aunque ninguno merecía perder este partido", analizó Pellegrini, que se refirió a la expulsión de Willian José: "No he visto la acción ni he hablado con él, pero el árbitro debió haberla revisado en el VAR. Él dice que no lo toca. No lo he visto. Pero no entiendo que no intervenga el VAR, aunque por fortuna quedaba poco tiempo y no fue decisivo".