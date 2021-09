Pellegrini: "El triunfo nos sirve para recuperar lo que habíamos perdido"

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, con la lógica satisfacción por la victoria, valoraba en sala de prensa la actitud de los suyos en un campo difícil como es El Sadar, donde el Betis se daba una alegría que mitigaba última decepción en casa.

El chileno empezaba a hablar del efecto de los cambios. “Ha sido una victoria importante que nos da mucha fuerza, además variando nombres que también es importante para estar frescos en las tres competencias. Es un buen resultado y es para estar contentos”, dijo el entrenador, que aplaudió el desempeño de los jóvenes en la retaguardia, donde debutó Kike Hermoso. “Kike y Edgar supieron responder en una emergencia y el resto del equipo también en un partido bien jugado. Pudimos hacer el 2-0 antes del gol de Osasuna, no lo hicimos y en el segundoo tiempo marcamos otra vez las diferencias”, añadió.

El Ingeniero también fue preguntado por el efecto de las sustituciones. “Creo que donde hicimos más daño fue en la transición defensa-ataque. Los desgastamos y entraron muy bien los jugadores en los cambios y pudimos cerrar el marcador”, recalcó el técnico, que también fue cuestionado por si Osasuna, que no hizo rotaciones, lo pudo notar. “Es difícil emitir un juicio de un equipo ajeno. Cuando haces cambios en el once si ganas va a ser alabado pero si no ganas vas a ser criticado. Hicimos un buen partido, como los últimos cuatro anteriores en los que se nos escaparon puntos. Osasuna mete intensidad y lo controlamos bien”.

Pellegrini siguió valorando el triunfo y el trabajo de su equipo. “En los dos tiempos tuvimos el control de balón en los últimos 20 ó 25 minutos. Osasuna tenía que notar el cansancio. Por eso creo que fue mérito nuestro mantener la intensidad”, insistió el chileno.

Para el preparador del Betis, este triunfo, aparte del golpe moral que supone para la plantilla, sirve para “recuperar dos puntos que habíamos perdido en casa. Nos sirve para paliar el déficit que tenemos en casa. Ahora tenemos que seguir con otro partido importante ante el Getafe que también será muy duro”.