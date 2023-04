Pellegrini: "El árbitro no es excusa; los goles los regalamos nosotros"

Manuel Pellegrini, pese a la insistencia de las preguntas, quiso dejar muy claro, y lo repitió varias veces, que la derrota no tiene nada que ver con el arbitraje y con las decisiones en las expulsiones, aunque sí dijo que en la de Canales quizá fue estuvo muy riguroso. El chileno insistió en que el Betis tuvo una tarde “negra” y que el resultado es responsabilidad del equipo.

“Lo más fácil es echarle la culpa al árbitro y no quiero comentarlo mucho. La expulsión de Sergio (Canales) sí me pareció absolutamente exagerada, pero no he querido discutir con el VAR. Me gustaría verla pero la jugada es a 30 metros de la portería, también estaba Edgar... Es rigurosa, exagerada y cuando menos tendría que verla. Es muy lejos de donde Sergio pierde el balón. De la otra expulsión no tengo nada que decir ni de los dos goles que encajamos”, comenzaba diciendo el entrenador del Betis.

Pellegrini tenía que volver a contestar la misma pregunta formulada de otra manera y respondía igual. “No quiero centrar en el árbitro la derrota. Ya dije que regalamos el primer penal y el segundo gol también. Es cierto que los árbitros están pasando un momento complicado, que los jugadores ayudan poco y que al final hay mucha tensión en los equipos por lo que se están jugando pero no quiero centrar las causas de la derrota en eso. Tuvimos una tarde negra y por ahí perdimos el partido”.

Es más, el chileno dejó caer que Miranda también pudo acabar en la caseta. “Juan también pudo ser expulsado. A veces hay que mantener la mente fría con todo lo difícil que es. Con un expulsado se empatan los partidos y nosotros no pudimos empatar”.

Volvían a preguntarle por el arbitraje al Ingeniero. “Lo he dicho ya dos veces. Los errores los cometimos nosotros. No podemos echar la culpa a una acción del resultado de hoy. La derrota se dio porque regalamos los goles”.

En el histórico de expulsiones sí que se detuvo Pellegrini. “Las expulsiones nos han costado muchos puntos. Es un tema preocupante y para analizar bien los motivos. Pero llevamos 28 fechas en zona europea, estamos contentos, hubiéramos estado mejor si ganamos hoy en casa, pero son día negros que todos tenemos. Estamos ahí, tenemos que jugar con la Real Sociedad aquí y hay que tomar el partido como si fuera una final”

Pellegrini entiende que a estas alturas los equipos poderosos estén arriba y se vayan colocando. “Por algo son presupuestos más altos o más bajos, pero el equipo aún tiene mucho que pelear. Tenemos un partido con la Real. Pero sí tenemos que hacer una buena autocrítica y tener la madurez para asimilarlo porque podíamos haberlo hecho mejor hoy”.

Otra pregunta sobre el tema arbitral. “Es un tema complicada tocar. Y que ni quiero tocar, ni quiero centrar la derrota de hoy en eso. Hay cosas poco comprensibles, pero es un tema que hay que analizarlo con mucha profundidad”.