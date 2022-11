Pellegrini: "En los derbis los momentos futbolísticos no son decisivos"

Manuel Pellegrini templó los nervios en la previa del derbi sevillano. No ve a su equipo favorito, "porque estos partidos son siempre distintos" y asume con naturalidad que lo del polémico duelo de Copa del Rey es pasado y confía en que el partido sea "una fiesta futbolística que acabe con triunfo para el Betis".

"Todos sabemos que los derbis son especiales, sobre todo aquí, donde hay una rivalidad muy positiva para la ciudad. Ese nerviosismo en el ambiente es bueno y los jugadores lo van sintiendo, pero saben que desde el pitido inicial sólo han de estar centrados en lo que pasa dentro del campo y que no tienen que dejarse llevar por la sensación de ansiedad exterior", explicó el técnico heliopolitano, quien confía en que "no se repiten los incidentes del último derbi copero ni los hechos que llevaron a la suspensión del partido". "Fue lamentable", apuntó.

Se quita el preparador heliopolitano la etiqueta de favorito, porque "se crean expectativas enormes y la ansiedad puede llevarte a cometer errores". "Hay que estar tranquilos y hacer nuestro fútbol para superar a un rival de Champions como el Sevilla”, recordó Pellegrini, quien hizo hincapié en mirar adentro y no pensar en lo que pesa en el rival: "Me cuesta decir qué pasa enfrente. Es un equipo con experiencia y con jugadores de categoría Champions. Ahora vino un técnico nuevo que conoce el club y la liga. Me cuesta analizar sus reacciones y lo que me preocupa es lo que haga mi equipo", afirmó.

"Espero que no se repiten los incidentes del último derbi copero ni los hechos que llevaron a la suspensión del partido"

Sobre el rival ahondó un poco más: "No conozco al Sevilla interiormente, pero está claro que uno puede pasar por momentos mejores y peores futbolísticos. Tiene una plantilla de coste de Champions y en cualquier instante pueden aparecer sus hombres importantes, así que tenemos que pensar en hacer el mejor partido posible ante un rival de Champions", destacó.

Por ello, avisó el chileno a los suyos: "He tenido fortuna de jugar muchos derbis y nada tienen que ver los momentos de cada equipo en estos encuentros. Hay mucha rivalidad de por medio y eso influye. Nosotros salimos siempre a jugar de igual a igual, con nuestro fútbol, porque no creo que el momento deportivo sea un factor decisivo. Debemos estar concentrados e intensos en el campo sin pensar en la tabla de clasificación".

En este sentido, y aun siendo consciente de lo que supone el choque, Pellegrini lanza su mensaje. "Todos los triunfos son importantes, porque me interesa más objetivo global que puntual, sabiendo que a todo el mundo tiene especial atención de ganar el derbi. Otras veces en otros derbis no tuvimos la fortuna y precisión para ganar y sería importante conseguirlo para darle alegría a todos", dijo sobre el hecho de que en liga suma un empate y tres derrotas en derbis. Y recordó: "En uno nos pasó que nos expulsaron pronto a un jugador. Y esas experiencias son importantes".

"He vivido muchos derbis en Argentina, Manchester y en Madrid y el de aquí está a la altura de cualquiera o incluso con mayor rivalidad"

Con muchos derbis en Argentina, Inglaterra y Madrid a su espalda, reconoce que el de Sevilla es "especial": "No me gusta mucho comparar. He vivido muchos. En Argentina con el River-Boca; en Inglaterra con el derbi de Manchester; en Madrid.. Cada uno tiene un efecto especial en la ciudad que los hacen ser un partido importante y el de aquí está a la altura de cualquiera o incluso con mayor rivalidad".

Pellegrini, que confirmó la presencia de Guido Rodríguez en la convocatoria, fue cuestionado sobre Joaquín, ausente por lesión enlo que podría ser su último derbi en el Benito Villamarín… O no. "No sé por qué puede ser su último derbi. Perderse este derbi es importante para él, pero no lo retiremos tan pronto".

De vuelta al choque de Copa de la pasada temporada, para Pellegrini, pese a todo, nunca hubo un hacha levantada entre los clubes y aquello fue "una incidencia más lamentable, como las hubo en otros derbis y eso aumenta la rivalidad". "Espero que este partido no tengan incidencias extradeportivas. Ésta es una rivalidad muy positiva para la ciudad y para el fútbol. Espero que no haya incidencias como en la Copa y que todo sea una fiesta futbolística y con la alegría de dejar los tres puntos en casa", finalizó.