Pellegrini: "Si pensamos que vamos a jugar contra un Barça en crisis estamos equivocados"

Recuperada la senda victoriosa con el triunfo ante el Granada de la jornada pasada, el Betis recibe este domingo (18:30) a un Barcelona con las alarmas encendidas, a ocho puntos del líder Girona y a siete del Real Madrid, que lo vapuleó en la final de la Supercopa de España. No tienen margen de error ni Xavi Hernández ni su equipo y de ello tratará de sacar rédito el conjunto verdiblanco, que en su fortaleza de Heliópolis no ha perdido y sólo ha encajado cuatro goles en lo que va de campeonato.

"Para equipos como el Barcelona las dudas se generan con un solo traspié. Tuvo buena actuación en las otras competiciones aparte de la Supercopa y está disputando los primeros lugares de la clasificación. Está unos puntos abajo del líder, pero quedan 54 puntos por jugarse. Aún le queda para intentar remontar. Si pensamos que vamos a jugar contra un Barça en crisis estamos equivocados. Tiene muchas variantes y esperamos un rival duro, como siempre pasa con Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid", indicó Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa, avisando de las ausencias con las que cuenta: "Tenemos una gran cantidad de jugadores que no van a poder participar. No tenemos a los de la Copa África, Bravo, Guido Rodríguez, Carvalho, Guardado, Marc Bartra… son ocho o nueve bajas importantes. Bellerín sí se integra con nosotros", anunció, lo que será clave en el lateral de derecho ante las ausencias de Sabaly y del lesionado Ruibal.

El técnico se refirió a la despedida de Guardado, otra baja cara al futuro en una posición que se empieza a resentir y en la que Johnny Cardoso tendrá que dar un paso adelante: "Lo de Andrés ya lo conversamos. Era un jugador muy importante. Yéndose Joaquín era importante que se quedara por lo que aportaba. Siempre ha sido un futbolista muy regular. Quizá con 38 años ya le costaba jugar seguido, pero siempre que entraba era importante. Tuvo una gran oportunidad para alagar su carrera y después de lo que nos ha dado en siete años merecía elegir si irse. No era el mejor momento para su marcha, pero nos adaptaremos", dijo el chileno, cuestionado por los jugadores que pueden reemplazarlo: "Altimira tiene desde hace dos o tres semanas un esguince de rodilla. No lo limita para poder jugar , aunque tiene molestias. Son unos vendajes de protección más que de lesión. Johnny lleva varias semanas entrenándose y está preparado para jugar. Vamos a ver con cuál comenzamos. Si bien esa posición está cubierta (la de Guardado), porque teníamos cinco jugadores, desgraciadamente William y Guido no están todavía. Ya veremos si hay alguna posibilidad de traer a algún recambio. Igual hay otras posiciones donde debemos reforzarnos con más prioridad", aseguró.

Más sobre los fichajes

En esta cuestión del mercado invernal incidió el entrenador heliopolitano: "Ya lo dijo el presidente el otro día: si no hay salidas no hay llegadas. Traer nombres es fácil, pero traer refuerzos no tanto. Los jugadores tienen su valor y no estamos en disposición de fichar lo que necesitamos reforzar. No estoy preocupado por el mercado y sí por el plantel y el Barça".

En cualquier caso, el entrenador bético fue cuestionado por otros nombres propios protagonistas en este mercado invernal e indicó que "mientras menos incertidumbre haya en la plantilla es mejor, pero no es tan fácil resolver estos temas contractuales con jugadores que pueden quedar libres". "Guido está centrado en su recuperación. Ojalá lo tengamos lo antes posible. Tomará la mejor decisión, como el club. Son situaciones a las que se llegan con los jugadores que quedan libres. Borja Iglesias y Willian José están trabajando muy bien. Los dos quieren tener mejor rendimiento. Todos los jugadores pasan periodos mejores y peores. Tienen buena relación entre ellos. Estoy seguro de que van a mejorar", dijo sobre la falta de gol de este Betis.

¿Explotará la burbuja de Arabia? ¿Juanmi al Cádiz? "No podría hablar de Arabia porque tendría que estar allí. Normalmente cuando los jugadores van y juegan bastante tienen menos reclamo. Cuando juegan menos piensan que no ha ido como esperaba. Mientras mejores sean los equipos y los jugadores, más exigencia hay allí y los futbolistas más tienen que exigirse. Si a Juanmi no le fue como esperaba tiene todas las condiciones para retornar al fútbol español y volver a tener la capacidad goleadora que demostró".

Nombres propios

También se refirió el Ingeniero a Fekir, al que llevan "con el máximo cuidado". "La otra vez lo adelantamos más de la cuenta y se lesionó. Vamos a ir con precaución dándole minutos porque sabemos que es indispensable", dijo el chileno que habló también de otros futbolistas: "Juan Miranda está en su última fase con los fisios, pero lo veo prematuro para volver la próxima semana. A ver la evolución de Ayoze y Ruibal, que ha sido más rápida de lo esperado. El resto no tiene posibilidad de recuperarse. Aitor parece que no se va a operar".

Un rival de nivel

Visita el Benito Villamarín un Barcelona al que "la temporada pasada prácticamente nadie le hacía goles". "Tienen jugadores que marcan diferencias. Los veo con el mismo potencial de la temporada pasada, igual ahora incluso con más plantilla. No nos vamos a encontrar un plantel debilitado", dijo recordando que en su estadio aún no le ha ganado: "Hace dos campañas nos ganaron con un gran gol de Jordi Alba y esa temporada les ganamos allá. Todos sabemos que tiene un potencial importante. Dentro de eso, nos hace crecer como equipo si no cambiamos nuestra mecánica de juego, aunque por supuesto tomando precauciones. Si defendemos los once en el área y ganamos en un contragolpe no crecemos como equipo".

Por último, se mostró feliz por los aplausos recibidos en el anterior partido, en una crisis de resultados que lo llevó a caer en la Copa del Rey, la Europa League y encadenar cinco partidos sin ganar en LaLiga: "Siento mucho orgullo y alegría. Me alegro mucho porque la hinchada se identifica con nuestro juego. Estoy muy contento y ojalá siga esa relación cada vez mejor y de la mejor manera ahora ante el Barça en casa".