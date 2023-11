Pellegrini: "Me voy contento con la actitud del equipo"

Manuel Pellegrini lamentó el empate cosechado en Nervión en el derbi, ya que en la primera parte cree que su equipo tuvo oportunidades suficientes para irse con un marcador amplio al descanso, pero se mostró satisfecho con la personalidad demostrada en un campo difícil.

"Sin comparar los distintos partidos, fue un gran encuentro, muy completo tanto en la parte defensiva, con que el rival costándole acercarse, y en ataque, ya que pudimos lograr una amplia ventaja antes de que Rakitic clavase la pelota en el ángulo para sumar un punto", analizó el chileno, "contento con el rendimiento general".

Para el técnico verdiblanco el segundo tiempo se igualó y el Sevilla tuvo "más acercamientos y con un golazo de 40 metros empataron". "Tuvimos en el primer tiempo ocasiones para irnos al descanso con más goles y asegurar el marcador, pero no es fácil venir a jugar con el Sevilla en su campo y me voy contento por la personalidad demostrada por el equipo", indicó el entrenador, que añadió: "Es difícil tener alguna crítica al partido. En la medida en que el equipo siga así estoy conforme por la dinámica y la personalidad. El Real Madrid vino a este campo y no sé si demostró nuestra superioridad, pero eso hay que con concretarlo con efectividad", recordó.

Además, defendió a Vieites, que realizó un buen partido: "Vieites dio lo que esperábamos de él porque lo vemos entrenar a alto nivel a diario. No tuvo la más mínima responsabilidad en el gol y tuvo una buena actuación para jugar un derbi, con todo lo que hay alrededor. Nos da mucha confianza y por eso se quedó en el plantel como tercer portero. No es fácil debutar en un derbi y me dejó muy conforme su actuación. ¿Al mercado a por un portero? Son especulaciones, pero si me pregunta no lo creo", sentenció.

Con todo, otro derbi liguero en el que al Betis de Pellegrini se le escapa vivo el Sevilla: ¿Qué hay que hacer para para ganar un derbi... Todos los derbis son distintos. Nos faltó eficacia, pero a este equipo no se le puede criticar la falta de ambición yendo a ganar ante un rival de Champions en su casa, un Sevilla que es más poderoso en términos generales", apuntó Pellegrini, que lamentó la "falta de precisión" en las ocasiones en el primer tiempo. "Tuvimos oportunidades y esa precisión con esa cantidad de goles es lo que nos faltó. Si comparamos las ocasiones tuvimos muchas más, pero al final marcamos los mismos goles", sentenció.

Sobre Isco Pellegrini indicó que "está demostrando todas las semanas su capacidad, pero fue el equipo al completo el que hizo un gran partido", y espera que el grupo siga yendo a más: "Venimos de hace tiempo a buen nivel, pero nunca queremos decir que estamos en el mejor nivel porque hay que tener ambición por mejorar, aunque me gusta la personalidad del equipo y cómo se está enfrentando a cada rival. En esta senda ganaremos mucho más partidos de los que perderemos", finalizó.