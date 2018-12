Setién no se conforma con la racha triunfal

La rueda de prensa del entrenador del Betis, Quique Setién, en la carpa provisional montada para albergar la comparecencia ante los medios informativos en el estadio nacional de Luxemburgo Josy Barthel fue escueta. La expectación entre los medios locales era escasa y el técnico verdiblanco puso todo su empeño en mostrar una imagen respetuosa hacia el Dudelange, aunque, eso sí, mostró su satisfacción por la evolución que muestra su equipo. "Vamos avanzando y eso es lo importante", resumió su pensamiento el cántabro, que no ocultó que está más contento por los resultados que por el juego.

Lógicamente, la rueda de prensa tenía que arrancar con la valoración del técnico sobre la racha de cuatro triunfos consecutivos en la que se encuentra inmerso su Betis tras mostrarse muy firme en el Benito Villamarín en las tres competiciones litigadas y el valor que le otorgaba a esta cita con el Dudelange. "Nuestra intención al afrontar un partido, cualquiera que sea, es ganar. Venimos con las mismas expectativas que a otros campos, para hacer las cosas bien, mejor que el rival y tratar de ganar", arrancaba el técnico cántabro en su valoración para posteriormente girar hacia la satisfacción por los últimos resultados cosechados. "Nuestra dinámica es positiva, estamos en un buen momento general, aunque lo hemos tenido mejores, y venimos a quedar primeros de grupo sin tener que esperar al resultado de Milan y Olympiacos. Queremos ganar y no tenemos que esperar a ver qué hacen los rivales", reflexionaba un Setién que expone una mezcla por la satisfacción de los triunfos, aunque sin estar plenamente feliz con el fútbol desarrollado por los suyos.

Setién, exigente "Pelearemos por seguir en todas las competiciones, jugando como lo estamos haciendo, más o menos"

La cita con el Dudelange, dentro de la exigencia de querer ser el primero del grupo, se puede considerar casi un respiro dentro del frenético calendario de los suyos y por ello no ocultaba el entrenador bético que el equipo sufrirá muchas variaciones respecto a los que vienen siendo habituales últimamente. "Lo normal en nuestro equipo es que hagamos variaciones en la configuración del equipo y mañana también las habrá", admitía Setién cuando fue cuestionado por ello.

Llega la lógica pregunta sobre el nivel futbolístico que puede ofrecer el Dudelange y la oposición que esperaba por parte del cuadro luxemburgués, sobre todo tras el análisis de lo acaecido en la primera vuelta en el Benito Villamarín. "En principio, el partido para nosotros no es fácil. El Dudelange, con todo los respetos, no ha conseguido tener opciones de clasificarse, ni siquiera ha podido puntuar todavía y por potencial, historia y por todo es el equipo más débil del grupo, pero hay muchas cosas de este equipo que nos gustaron en la ida", vaticina un Setién que se mostraba extremadamente respetuoso con el rival de esta noche. "No pensamos que vaya a ser fácil, en la ida hicieron cosas que nos comprometieron mucho, nos costó marcar goles, aunque tuvimos ocasiones para haberlos conseguido y ellos tuvieron acciones de ataque que nos comprometieron el partido. Ése es el partido que espero para mañana", concluía este análisis del rival el entrenador bético.

Advertencia "Con todos los respetos, el Dudelange es el más débil del grupo, pero allí hizo muchas cosas bien"

Llega entonces una pregunta sobre las diferentes atenciones que vienen de factores como los inminentes sorteos de la Copa del Rey, hoy escasas horas antes del partido contra el Dudelange, y de la Liga Europa, fijado para el próximo lunes. En esa vorágine sí saca pecho el máximo responsable bético. "Estamos bastante satisfechos de la trayectoria que llevamos, de poder estar en los próximos sorteos de estas dos competiciones, de la Liga Europa y de la Copa. Y también de estar ahí en la Liga. Los últimos resultados nos han reforzado, pero la realidad es que vamos pensando en el rival siguiente y en la competición siguiente. Ahora simplemente nos toca afrontar este partido. Es verdad que estamos ya en el bombo y que puede influir quedar primero o segundo para ver qué rival te toca, pero yo no me voy al futuro, tratamos de estar preparados para cada partido. Intento centrarme en cada momento, pelearemos por seguir en todas las competiciones el mayor tiempo posible, tratando de jugar como lo estamos haciendo, más o menos".

Ahí salía el punto de insatisfacción en el plano de evaluar el juego actual de los suyos por parte de Setién, pero inmediatamente recurría al resultadismo: "Vamos sumando cada día sin más, sin pensar en crearse unas expectativas que pueden confundir un poco. La realidad es que vamos jugando, vamos avanzando y esto es lo más importante".