El Betis sumó un punto en Vallecas para acercarse a Europa y bajó un puesto en la clasificación, con una jornada menos y unas sensaciones que fueron pésimas. El beticismo asistió en Madrid al enésimo espanto de la temporada dentro de una segunda vuelta en la que los verdiblancos deambulan entre seguir cerca de las posiciones europeas y la mediocridad de la mitad de la tabla, esa mediocridad que es fruto de la inacción instalada que desprende el club de La Palmera desde el pasado mes de febrero, donde el Betis perdió una ocasión de oro para haber dado de verdad un salto para crecer.

Pero no pasó nada, sólo el clásico y cansino mensaje desde el club pidiendo unidad al beticismo mientras éste observa con preocupación los síntomas que sigue desprendiendo el cuadro que entrena Quique Setién, sin obviar una planificación deportiva en enero que dejó bastante que desear. Pero no fue suficiente con lo pasado con Rennes, Valencia, Getafe...

La mayor parte de la afición ya explotó contra la figura de Quique Setién, y la respuesta desde la entidad heliopolitana fue un respaldo absoluto al cántabro, con un mensaje de continuidad y una confianza absoluta pese a la continuas carencias tácticas que se le ven a este Betis tan poco trabajado jornada tras jornada. Ejemplo de ayer: centro lateral y otro gol del rival, esta vez el Rayo. Lo del estilo cayó ya hace tiempo por su propio peso, y si a eso se le suman las continuas excusas durante la temporada... Además, el cansancio sigue haciendo mella en una plantilla cuyos muchos hombres clave siguen sin aparecer desde hace mucho tiempo. Y ayer en Vallecas se volvió a comprobar.

El beticismo echa en falta la mano de Serra tras Rennes, Valencia, Getafe, lo de ayer...

"Al equipo lo veo bien más allá de un resultado puntual que nos puede gustar más o menos. A pesar de las lesiones lo veo bien. Esperemos este jueves pasar una eliminatoria más de la Europa League y el sueño de esta temporada que es la final del Villamarín y entrar entre los seis primeros clasificados sería lo mejor", dijo Lorenzo Serra Ferrer en la presentación de Emerson como jugador del Betis. Las dos primeras cosas no se cumplen, y la tercera, de momento, tampoco. Y los frutos de la planificación invernal: Lainez cada vez aparece menos, chispazos de Jesé, Emerson está muy verde...

Mala noticia sería para el Betis que el de Sa Pobla bajara su nivel de exigencia –¿por qué no actúa?, se preguntan muchos béticos–, algo que se le echa de menos viendo el transcurrir de los acontecimientos desde que el mes de febrero, y peor aún para el club verdiblanco, que aparezcan los egos...

El Betis tiene nueve jornadas por delante para conseguir lo mínimo que se le debe exigir como club, estar en Europa. Y más, en esta temporada en la que se ha vendido crecimiento, con los 130 millones de presupuesto, y teniendo en cuenta la desilusión en Europa y rozar la final en la Copa del Rey. Tienen los heliopolitanos tiempo suficiente para alcanzar su meta para esta campaña, pero las sensaciones que transmite el equipo no terminan de convencer a una afición cuya mayoría no entendería que al final del campeonato no estuviera en Europa por la sensación de inacción que transmite el seno del Betis desde hace semanas. Próxima parada, Anoeta...