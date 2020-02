"No hay más historia, hay que ganar". Así comenzó ayer el entrenador del Betis, Rubi, la rueda de prensa previa al partido de mañana en Butarque, en donde los verdiblancos están obligados a sumar los tres puntos para no alejarse más del grupo de equipos que luchan por estar en Europa la próxima temporada.

"No sé cómo decirlo. La importancia del partido es total y tenemos que ganarlo. Tenemos que ganar y sumar de tres en tres ya. Peleo porque el jugador esté más cerca de su máximo nivel. Hay jugadores que según la fase de la Liga necesita más o menos. Estoy muy fastidiado, porque en los últimos tres partidos hemos hecho cosas muy mal. Han sido muchas adversidades que nos han impedido meternos con ese grupo de equipos que están peleando. Pero quiero ganar el domingo para sumar tres puntos que pueden ser muy motivantes para el partido siguiente contra el Mallorca en casa, con nuestra gente", indicó el de Vilasar de Mar.

Por eso, Rubi advirtió de lo que se va a encontrar mañana en la cita ante los blanquiazules: "Espero una batalla, un rival que está ascendente aunque el otro día perdió. Que de los cuatro partidos que han jugado en su casa han ganado tres. Tienen un fútbol que creo que ya sabemos cómo contrarrestarlo. Nos toca ya ganar, hay que ganarlo y vamos a intentar que se vea a un buen Betis. La intensidad la estamos igualando en los últimos partidos. En Getafe nos costó en la segunda parte un poco más, pero el equipo compitió hasta el final. Este tipo de equipos se te pone uno a cero y luego es complicado empatarles y darles la vuelta. Los números dicen que ahora el Betis es un equipo que suele ponerse por delante en el marcador, no como al inicio de la Liga, que era al contrario. En un momento complicado, porque no estamos ganando partidos, soy ligeramente optimista y pienso que mejorando las cositas que tenemos pendiente en nuestra área y si estamos acertados en la contraria, las cosas se podrán ver de otra forma".

Para vencer al Leganés, el técnico heliopolitano ha insistido durante la semana a sus pupilos en corregir aspectos que no le gustaron del partido ante el Barcelona: "Cada semana estamos con correcciones. Esta semana ha sido sabiendo la dificultad que tenía el partido y saber defender las jugadas frontales y también las laterales. No nos venían pasando y nos han pasado. Aparte también la picardía, para ser más malotes dentro del campo y evitar jugadas que podríamos haber evitado. Los goles encajados es verdad, no voy a negar. Pero hay un antes y un después desde hace unas semanas que el equipo sufre menos atrás, nos cuelgan menos balones, Joel tiene que intervenir menos… Tenemos también la rémora de los cinco de Villarreal y los cinco del Camp Nou".

El otro tema clave sobre el que giró la rueda de prensa de Rubi fue la situación de Loren, cuya continuidad en Heliópolis confirmó el técnico, contento por seguir contando en sus filas con el delantero marbellí: “Loren va a acabar la Liga con el Betis, estamos convencidos. La información que tengo es que va a seguir aquí. Han preguntado, sí, pero ya digo que la operación no se va a hacer en el 99,9%. Por nosotros y porque el Barça está mirando otras cosas. Me consta que si se va, no podríamos fichar, excepto si se pagaría la cláusula del jugador, que es de 50 millones. Dejo ese uno por ciento ahí porque esto es fútbol, pero no me consta que se vaya a marchar. Nosotros no queremos que Loren marche, luego el tema es la cláusula, que es mucho dinero. El Barcelona está pensando en otros jugadores”.