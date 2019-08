Rubi, técnico del Betis, tiene claro que su equipo debe tener "un punto de valentía" el domingo en el Camp Nou, donde se medirá al Barcelona. "Si vas con exceso de respeto, ya vas perdiendo 1-0", resaltó el entrenador de Vilasar de Mar. Además, dejó prácticamente descartado para el envite ante los azulgrana a Borja Iglesias, que tiene "un esguince importante" y "muy pocas opciones" de participar. Por otra parte, no atiende a las informaciones que apuntan a que Leo Messi no será titular. "No tengo ni idea, porque ellos son los que saben cómo está a nivel físico, pero yo pienso que va a salir de inicio", sostuvo.

Variantes tácticas

"Nos planteamos todas las posibilidades. De hecho hoy hemos trabajado esas situaciones. Hemos trabajado con defensa de cuatro y de cinco. Luego, si hace falta, el planteamiento se os explicará después del partido. Pero nosotros vamos preparados para utilizar cualquier tipo de sistema".

Borja Iglesias

"Tiene muy pocas opciones. Mañana lo vamos a valorar con el doctor. Hay esguinces y esguinces. Y este ha sido un esguince importante. Es la jornada 2 y le puede quedar un dolor residual si fuerza. También es cierto que va evolucionando muy bien y queremos tener esa ventanita abierta".

Baja de Joel

"Me vais escuchar esta respuesta todo el año. Mi confianza es total con cualquier jugador que pueda participar. Y tenemos una plantilla suficientemente doblada en cuanto a posiciones para que el entrenador no esté sufriendo por esa circunstancia. Obviamente prefiero tenerlos a todos, pero el jugador que salga va a salir con la confianza del entrenador a mil por mil.

"Dani (Martín) ha tenido una semana de mucho trabajo, pero tampoco le quiero meter una carga excesiva de consejos. Los porteros convocados van a ser él y Dani Rebollo. Carlos (Marín), que era el tercer portero, ha tenido un problema en el cuádriceps".

Messi

"En lo de que no va a jugar de inicio, no las tengo todas conmigo. Obviamente no tengo ni idea, porque ellos saben cómo está a nivel físico, pero yo pienso que va a salir de inicio. Te tengo que reconocer que prefiero que tuviera un resfriado y no que no jugara".

Estado de forma

"A día de hoy estamos entrenando muy bien. Desde que hemos llegado no hemos tenido ni un problema a nivel de trabajo. Veo a muchos jugadores muy bien y lo que me deja tranquilo es que ahora ya empiezo a ver a muchos de ellos acercándose a su potencial".

Bajas culés

"Creo que nos equivocaríamos mucho si no sabemos que estos equipos que el Barça, el Madrid o el Atlético siempre son el Barça, el Madrid o el Atlético. En el caso de Messi, estamos hablando de un jugador diferencial en cualquier equipo del mundo y para mí está a parte. El resto, pues lo mismo que nosotros vamos con alguna baja pueden tenerla ellos. Hay que ir con un punto de valentía, pero también con un punto de saber que por mucho que falte un jugador u otro, los que jueguen son muy buenos".

Los puntos

"Quiero ganar porque para nosotros sería muy importante poder tener 3 puntos de 6 después del pinchazo del otro día. Segundo, porque creo que el equipo tiene que ir hacia arriba aunque sea poco a poco. También sabemos de la dificultad que tiene: estaríamos provocando dos derrotas seguidas del Barcelona, que no sé cuánto hace que no pasa eso. Eso demuestra la dificultad del partido y lo que hay que trabajar para conseguir los puntos".

El once

"Primero empiezo por la alineación. Y cuando la tengo clara, completo la convocatoria. En base a lo que he visto durante la semana en los entrenamientos y a las posiciones, porque al final puede ser que necesitas más de una cosa o más de otra en el banquillo en función de la alineación que saques. Pero sí es cierto que la alineación, quitando un jugador que lo tengo que decidir mañana, los otros diez los tengo ya claros".

Valentía

"Si vas con exceso de respeto, ya vas perdiendo 1-0. Para mí es así siempre. Hay que ir valiente, pero sin cometer ninguna tontería, porque la tontería estos equipos la aprovechan más que otros equipos que no tienen tanto nivel. Esa mezcla para mí es muy importante. Hay que saber dónde se puede presionar, cuándo se puede presionar, cuándo podemos dejar un mano a mano atrás y cuándo no dejarlo, cuándo vale la pena arriesgar en la salida de balón y cuándo no vale la pena. Creo que es muy importante leer todas esas circunstancias. Ahora, lo que quiero es que sea vea el Betis que no se pudo ver el otro día con once, pero sí un Betis igual a la hora de orden y de trabajo".

VAR y entradas por detrás

"A mí me parece muy bien que las entradas excesivamente duras se penalicen fuerte. Creo que hoy en día ser futbolista de ataque es maravilloso. Porque el reglamento cada vez te protege más. Ser defensa cada vez es un poquito más difícil. Si lo comparamos con 25 o 30 años no tiene nada que ver cómo se medían estas cosas. El principio para mí es correcto: el que el que se pasa sin intención de jugar un balón se le penalice. Si hay ese contacto con cierta agresividad me parece bien que sea roja".

Renovación de Guardado

"En ese tema no estoy metido. Es un tema de la dirección deportiva y de la presidencia, pero sí todos sabéis cuál es nuestra intención. Andrés es un jugador totalmente identifiado con nuestro escudo, un jugador importante que a pesar de la edad está perfecto físicamente. Hay que dejar trabajar a las dos partes y a ver si llega esa renovación".

Refuerzos de última hora

"Si lo hay, que no tenemos mucho margen económico, tiene que ser alguien que estemos convencidos que va a sumar. Traer por traer sería un error. Porque además, quizás hay jugadores que no tienen un bagaje importante en Primera División, pero yo los veo entrenar y crecen. Y luego que también hay que dejar una puerta abierta a la cantera. Si tenemos 25 fichas es más difícil hacer debutar a un jugador. Pero repito: si hay un futbolista que claramente nos añade valor al equipo, yo no voy a decir que no. Siempre hay que estar abierto a poder mejorar al equipo".

Triunfo del Espanyol ante el Zorya

"Desde aquí felicitarles. Estoy contento por la victoria. Se pasó mal, pero se ganó 3-1. Incluso se falló un penalti, por lo tanto fue muy superiores al rival. Ahora falta rematarlo en la vuelta".