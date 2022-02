Sabaly se une a las bajas del Betis para el derbi

Siete bajas ha contabilizado Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, en el equipo verdiblanco para el derbi ante el Sevilla, después de que el francés Sabaly no haya podido participar en el entrenamiento de este sábado y tampoco vaya a entrar en la convocatoria.

El lateral, como ha desvelado el propio Pellegrini, ha sufrido un golpe en las costillas que le ha impedido ejercitarse con sus compañeros y que también le impedirá jugar el derbi. "No estuvo en el entrenamiento ni en la lista de citados, tiene un golpe en la costilla. Tenemos otras bajas también", ha comentado el entrenador chileno.

Además de Sabaly, Pellegrini no podrá contar con el lateral Juan Miranda, ausente en las últimas semanas, Rodri, que también se ha perdido los últimos encuentros, Camarasa y Martín Montoya, lesionados de larga duración, y Juanmi, que se perderá el duelo ante el Sevilla por acumulación de amonestaciones.

"No sé cuántas bajas tiene el Sevilla, nosotros tenemos siete. Ellos son un plantel de Champions, si no tienen un nombre aparece otro, no creo que sea un elemento importante para el partido. Estamos bastante igualados en las bajas, tienen un plantel de champions, si no juega Koundé y Diego Carlos lo harán Fernando y Gudelj, que son también jugadores titulares. No creo que vaya por ahí el tema", ha señalado el técnico bético sobre las ausencias.