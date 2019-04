Setién descarta a William Carvalho y duda con Canales

El entrenamiento matinal de hoy ha comenzado con las ausencias de William Carvalho y Sergio Canales, los dos jugadores que Quique Setién mantiene con problemas físicos para el duelo entre el Betis y el Valencia. De hecho, el propio entrenador, además de valorar su futuro, ha descartado al portugués para el partido de mañana, mientras que se ha mostrado con más dudas con respecto al cántabro.

"Va a ser difícil que jueguen. Carvalho, además del problema del aductor, tiene la nariz dañada por el codazo de Banega. No está en condiciones de forzar. Canales terminó muy resentido, ha mejorado, pero es un problema que si lo hacemos crónico le va a molestar permanentemente. Ya veremos si arriesgamos o no con él", ha manifestado el preparador verdiblanco, que sí se ha mostrado más optimista con respecto a la posibilidad de que ambos jueguen el miércoles ante el Levante: "Hoy sería muy prematuro haberles hecho entrenar, pero la perspectiva no es a largo plazo. En varios días pueden solucionarse e ir a mejor".

Y es que la próxima semana, el Betis vuelve a jugar el miércoles en la Liga, con la visita al Ciudad de Valencia para medirse al Levante, de ahí que Setién prefiera mantener la cautela tanto con William Carvalho como con Canales.