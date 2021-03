Pellegrini: "No tengo ningún reproche para el equipo"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ofreció una interesante rueda de prensa tras el derbi en la que trató los siguientes temas.

¿Resultado justo?

"Creo que merecimos más de lo que el marcador refleja. Tuvimos la personalidad para salir a ganar el partido. Buscamos el partido los noventa minutos y salimos a por los tres puntos. Me gustó mucho la actitud del equipo y nada que reprochar".

Penalti a Canales

"Es el árbitro el que decide. Lo menos que merecíamos era un empate. Teníamos que venir aquí a ganar desde el minuto uno. Lo intentamos por todos lados. La verdad que el Sevilla hizo un partido acorde al marcador, se defendió bien tras el gol, pero ningún reproche al equipo. El fútbol tiene acciones que marcan los resultados. En el gol de ellos pudimos hacer un poco más. El árbitro decide esas acciones".

¿Qué le ha faltado al Betis?

"Nos ha faltado tener tranquilidad en las jugadas al final. Buscamos ambos flancos en ambos partidos. Debimos tener más precisión, pero tuvimos ocasiones para empatarlo. No se pudo lograr. Me hubiera ido preocupado si el equipo hubiera cambiado la actitud, pero tuvimos personalidad. No tengo ningún reproche para el equipo, hizo el partido correcto. Tuvimos un par de ocasiones pero no lo concretamos".

Derbis, poco botín

"Más que sensaciones es una realidad. En el Villamarín fuimos superiores, tuvimos el penalti. Hoy creo que lo menos que merecimos era un empate, no se consiguió, pero el equipo sigue en la senda correcta. Tener personalidad es importante ante estos rivales, dimos un ejemplo de confianza. Hay maneras de perder, yo creo que no cambia para nada nuestros objetivos y nuestra actitud. Hay otro partido donde tenemos que seguir buscando puntos e ir por la plaza que tenemos en la tabla. No tengo nada que reprochar a mi equipo. Hicimos el partido que queríamos, pero el resultado no nos acompañó".

Penalti sobre Canales

"El hincha del Betis viendo al equipo en la cancha no creo que tenga ningún reproche a su equipo. Hay un árbitro que se encarga de ver esas situaciones".