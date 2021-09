Lopetegui: "El equipo hizo un partido solidario y mereció ganar"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró contento tras el partido por la victoria conseguida por su equipo, analizando diferentes aspectos del juego.

Análisis del partido

"Ha sido un muy buen partido por nuestra parte. El equipo ha estado en el partido y cuando íbamos a hacer un cambio llegó la expulsión. Con un hombre menos, el equipo hizo trabajo magnífico, solidario y con alma, y pienso que hemos ganado merecidamente el partido. Han dominado en el tramo final, pero no han tenido ninguna ocasión".

Expulsión

"Un jugador con experiencia no lo debe de hacer, pero el árbitro ha decidido eso. Me parece muy desproporcionado. Tiene razón en base al reglamento, pero no es equilibrado. Hay que aprender de los errores y seguir".

Partido a nivel defensivo

"El equipo ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Ha sido solidario, bien en el aspecto defensivo y mucha concentración. Creo que el equipo ha hecho un partido completo en los 90 minutos".

Afición

"En esos últimos 30 minutos han tenido parte de culpa par que el equipo haya aguantado y se haya venido el equipo arriba con el segundo gol. Le doy las gracias y espero que sigan así".

Lesión de En-Nesyri

"Puede ser importante, pero hay que esperar. Tenemos que esperar a mañana a la valoración clínica. Tenia molestias y dolor y vamos a esperar. Y confiar en que pueda ser menos de lo que pueda aparentar. Es algo muscular".

Rotaciones

"El equipo lo conformamos 25 jugadores. Todos entrenan mucho y tienen la oportunidad de ayudarnos. En este caso he decido este equipo, jugamos cada tres días. Tenemos que ser capaces de competir y pensar en aprovechar las fuerzas de los jugadores. Preservar la salud, que es una carrera a largo plazo. El equipo los que han salido lo han hecho bien. Y los que no están jugando nos van ayudar: Óliver, Ósca, Munir... Todo el mundo tiene que estar preparado".

Clasificación

"No me preocupa la clasificación. Esto es una maratón de 38 partidos. Mirar la curva que no toca es pegarte un leñazo importante".

Wolfsburgo

"Hasta hoy era líder. Un equipo muy fuerte físicamente con jugadores buenos y experimentados. Un equipo de los fuertes y buenos de Alemania. Hay que recuperarse bien y afrontar el partido con la intención de ganarles allí".