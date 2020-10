Tello escenifica el malestar del Betis con el arbitraje

El Betis ha vuelto a sentirse perjudicado por el arbitraje de Estrada Fernández. Aunque Manuel Pellegrini se ha mordido la lengua en la rueda de prensa, tras el expediente abierto por sus declaraciones ante el Real Madrid, y Claudio Bravo tampoco quiso valorar las acciones polémicas en la entrevista post-partido, Cristian Tello sí ha expuesto la queja bética.

"Una más...y ya van? Qué manera de tirar líneas", ha expuesto el extremo catalán en las redes sociales, acompañando el mensaje con la imagen con la que el VAR ha justificado el fuera de juego en el gol anulado a Sanabria y que hubiera supuesto la igualada nada más comenzar el segundo tiempo.

No es la primera vez que el Betis se queja en esta temporada sobre los árbitros, ya que después de la derrota ante el Real Madrid los verdiblancos también se sintieron perjudicados por las decisiones que José Luis González González tomó desde el VAR. Entonces fue el consejero Ozgur Unay el que expresó en las redes sociales el enfado bético, mientras que hoy ha sido el propio Tello.

"No he visto las acciones discutibles todavía, no opino de eso. Pudo haberse dado el 1-1, pero eso son conjeturas o especulaciones de lo que podía suceder. En el segundo tiempo la Real Sociedad fue justo vencedor", ha indicado Pellegrini en la sala de prensa, aunque el chileno sí que saltó al terreno de juego nada más acabar el partido para dialogar con Estrada Fernández, protagonista de la noche en el Benito Villamarín.