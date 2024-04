Willian José pudo salir del Betis en enero: "Me llamaron de Palmeiras y Las Palmas, pero no era el momento"

El delantero verdiblanco Willian José está atravesando un momento especialmente dulce. El brasileño, que anotó dos goles en Montilivi ante el Girona la pasada jornada, ya suma catorce goles a lo largo de esta temporada, que está siendo una de las mejores de su extensa carrera. El ariete concedió anoche una entrevista en Betis TV donde analizó el rendimiento del conjunto verdiblanco, las opciones para clasificar a Europa y su futuro, entre otros temas de relevancia.

"Me encuentro muy bien, tanto en lo individual como con el equipo, aunque los resultados no estén saliendo, pero estamos trabajando para que acabe ya. Como todos los jugadores, tenemos momentos buenos y malos. Los jugadores necesitan jugar para tener confianza y ahora que estoy jugando salen las cosas. Necesitamos ganar y es a lo que vamos. Solamente hay que pensar en ganar. Así es como los equipos cambian", indicaba el punta sudamericano.

Un duro tropiezo en Montilivi

La agria derrota en Girona todavía hace mella en el vestuario, que confiaba en puntuar: "Fue una pena. El día antes entrenamos muy bien y teníamos la confianza de ganar el partido. Fue una pena porque necesitábamos mucho la victoria. Todos los jugadores estábamos hundidos después del partido, porque hicimos un duelo completo, en Girona, con el temporadón que están haciendo... No ha podido ser pero ahora tenemos que darlo todo ante el Celta".

"De los cuatro partidos que hemos perdido solo jugamos mal con el Rayo. Tenemos claro que primero hay que ganar al Celta. Está difícil para nosotros, pero también para los otros equipos. No es fácil venir aquí y ganarnos. Vamos a pelear hasta el último partido para conseguir el objetivo", avanzó Willian José, recordando las últimas cuatro derrotas consecutivas frente a Atlético, Villarreal, Rayo y Girona.

El brasileño tuvo ofertas para salir del club

Además, el brasileño se refirió a la figura de Manuel Pellegrini, totalmente respaldada por el Consejo de Administración bético: "El míster habló con nosotros dos días después del partido. Tenemos un entrenador de primer nivel y jugadores importantes. Ya hemos pasado por momentos difíciles y sabemos salir de esto. No hay otra que pelear, trabajar y buscar siempre mejorar. Yo hablo mucho con el míster. Es como un padre para todos. No tiene miedo de poner a chicos de la cantera, juega todo el mundo. Está haciendo muy buen trabajo".

En última instancia, el ariete reconoció que en invierno tuvo opciones para salir del club, aunque todavía "no era el momento" de abandonar Heliópolis. "Me llamaron del Palmeiras preguntando, pero nada oficial. Las Palmas sí me llamó, pero no era el momento de irme. Estaba muy contento aquí. Claro que cuando no juegas las cosas se ponen difícil pero siempre intento mejorar. Nunca trato de hacer polémica o pelear con jugadores. Yo siempre estoy tranquilo, para intentar mejorar. Hay que seguir. Faltan ocho partidos y debemos conseguir nuestro objetivo", sentenció.