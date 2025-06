Los agentes de Antony, en Sevilla en plenas negociaciones con el Betis

SEVILLA/Sigue avanzando el mes de junio, y, por tanto, una parte clave del mercado de fichajes de verano, ya que en estas semanas previas a que arranque la pretemporada del Real Betis Balompié suelen hacerse algunas incorporaciones para que Manuel Pellegrini disponga en los primeros días de trabajo de algunas caras nuevas. Y es que según algunas previsiones pueden verse entre ocho y nueve fichajes en el conjunto verdiblanco en lo que sería una consistente reestructuración de la plantilla. En esta línea, uno de los futbolistas por los que suspiran en Heliópolis es Antony.

Tal y como han confirmado ya públicamente desde el conjunto de La Palmera en varias ocasiones, es el principal objetivo de este mercado de verano. Repatriar al brasileño con una nueva cesión en la que se incluya la opción de quedárselo en propiedad al término de la 25/26 (siempre por un porcentaje de sus derechos federativos, al ser una cantidad desorbitada económicamente el hacerse con el 100%). Desde hace semanas los contactos han comenzado, pero van a acelerar en los próximos días.

Antony celebra con rabia su último gol en el Benito Villamarín. / Antonio Pizarro

Los agentes de Antony, en Sevilla

Mientras que el extremo brasileño se encuentra concentrado con su selección tras la llamada de Carlo Ancelotti, completamente pendiente de esos dos partidos que le esperan en los próximos días (primer partido contra Ecuador el día 6 de junio a las 01:00 horas y el segundo ante Paraguay el día 11 a las 02:45 horas.), el dueño de su agencia de representación, Cristiano Torelli, y su mano derecha, Júnior Pedroso, se encuentran en Sevilla acompañados por Emerson Santos, hermano y gestor del futbolista, se encuentran de viaje en Sevilla para mantener un encuentro con la parte bética sobre el futuro de Antony.

Además, también se dará próximamente una reunión entre los verdiblancos y el Manchester United con el mismo objetivo: seguir avanzando en la contratación de un futbolista que ha marcado un antes y un después en Heliópolis esta temporada y también ha creado un vínculo único con la afición. A todo esto hay que sumar el creciente interés de varios equipos en el futbolista debido a sus buenos meses en Sevilla: Bayer Leverkusen y Juventus, dos de los equipos más interesados en hacerse con sus servicios y que dificultarán la operación, al disponer de mayor poderío económico para seducir al Manchester.

Antony y Pellegrini se saludan a la finalización del encuentro ante el Chelsea. / Julio Muñoz / Efe

Antony lo tiene claro

A pesar del fiasco que supuso para él y todo el beticismo el no conseguir levantar la Conference League, siempre ha tenido claro que quería seguir en el Real Betis Balompié. En sus declaraciones lo iba dejando entrever, sin decirlo abiertamente pero repitiendo hasta la saciedad que para él lo importante era encontrarse con él mismo y estar feliz, y que en el equipo de La Palmera se encontraba muy feliz. "Confío en que sí. Solo Dios lo sabe", comentaba el sudamericano tras la final.

"Mi trabajo es jugar, y eso lo estoy haciendo bien. Me encanta el Betis y toda la gente aquí, pero tengo contrato con el Manchester United y no sé qué pasará después, solo ellos saben lo que está ocurriendo. Ahora voy con la selección nacional y luego me iré de vacaciones. Ya veremos qué sucede. Estoy muy feliz aquí, eso todo el mundo lo sabe. Me acuesto y me levanto contento, pero tengo contrato y no sé qué traerá el futuro", sentenciaba tras el que fue, de momento, su último partido con el Betis.