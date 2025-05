La emotiva carta de Antony para despedirse del Betis

SEVILLA/Se terminó, al menos de momento, la etapa de Antony com futbolista del Real Betis Balompié. Una historia única que ha emocionado no solo a los aficionados del conjunto verdiblanco, sino al propio futbolista, a su familia y a todo el mundo del fútbol. Su contrato como bético en la cesión del Manchester United se extiende hasta el próximo 30 de junio de 2025, pero al no haber más compromisos con el equipo de La Palmera y tener que marcharse con la Selección Brasileña, el extremo se ha despedido de los béticos. Y lo ha hecho a través de una carta abierta en redes sociales acompañada de un video muy emotivo.

Esta decía lo siguiente: "Hoy llegó el día de agradecer por uno de los capítulos más bonitos de mi vida. Y mientras escribo esta página de mi historia, necesito decir por qué ustedes fueron y siempre serán tan especiales para mí. Desde pequeño, el fútbol no era solo un sueño o mi única oportunidad de cambiar de vida, como tantos dicen por ahí. Para mí era más que eso. Era mi alegría. Mientras muchos veían en el fútbol una salida, yo veía una llegada. El único lugar donde me sentía completo. Contaba los minutos para correr tras el balón. Jugar no era un escape, era un destino. Era pura felicidad. La vida me llevó lejos, de la favela al mundo. Salí de Brasil, jugué en Holanda, jugué en Inglaterra. Dejé de ser solo un niño y me convertí en padre. Muchas cosas cambiaron".

El Betis, una oportunidad

"Pero el fútbol, el fútbol siempre estuvo allí. Siempre fue mi refugio. Hasta que un día, todo se vino abajo. Del cielo al infierno. El balón dejó de entrar, la alegría fue desapareciendo, mi mundo se oscureció y empecé a dudar de mí mismo. De mi talento y de mi pasión por el fútbol. Fue entonces cuando el fútbol me dio un último regalo. Ustedes", proseguía.

"Cuando llegué aquí, no sabía qué esperar. Pero dentro de mis mejores sueños, imaginé encontrar lo que encontré. Desde el primer paso en este club, sentí algo diferente. Fue como volver a casa, como reencontrar una parte de mí que creía perdida. Con ustedes, volví a sonreír. Con ustedes, reencontré al niño de antes. Aquel que amaba el fútbol con todo el corazón. Con ustedes, el fútbol volvió a ser amor. El amor verdadero. Gracias por acogerme como a uno de la familia. Gracias por devolverme la alegría de jugar al fútbol. Y gracias por recordarme por qué me enamoré de este juego. Mi casa, mi gente, mucho Betis siempre", cerraba.

Antony y sus lágrimas después del partido ante el Chelsea / SportTV

En Heliópolis intentarán su continuidad

Dentro de unos días hay programada una reunión entre el Manchester United y la parte negociadora del Betis con el objetivo de conseguir que el extremo continúe una temporada más en el Betis. Varias opciones se barajan encima de la mesa, con una nueva cesión con opción de compra como fórmula principal para poder llegar a un acuerdo.

En el equipo de La Palmera siempre se han mostrado muy confiados y el propio Antony siempre lo ha admitido sin llegar nunca a decirlo de forma contundente por respeto a su contrato con el United. Es feliz en el Betis y con esta carta, se nota.