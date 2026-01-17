Aitor Ruibal: "Hemos sido un equipazo, jugamos muy juntos, en familia"

Ante el Villarreal, Aitor Ruibal volvió a jugar un gran partido tres días después de su exhibición ante el Elche en la Copa del Rey. El generosísimo jugador catalán analizaba el partido con el pulso aún acelerado, en la banda del terreno de juego: "La primera parte nos ha costado culminar los robos arriba, pero hemos sido un equipazo, hemos jugado juntos, en familia, a apretarles en posiciones adelantadas, ellos están haciendo un temporadón en la Liga, pero jugando así le podemos competir a cualquiera".

Destacó la relevancia de haber derrotado a un rival directo: "Era muy importante, son partidos de seis puntos, ganas el average, te acercas también al Espanyol... esta semana era clave y la remontada del otro día ante el Elche en la Copa nos dio esa confianza que necesitábamos".

Un tema recurrente cuando un periodista pregunta al polivalente Ruibal es cuál es su posición predilecta. "Siempre lo he dicho, he sido delantero toda mi vida, pero aquí ya llevo más partidos de lateral que de otra posición, estoy aprendiendo mucho y lo importante es que vayamos ganando". Finalmente, un guiño divertido por su celebración del gol: "Mi hijo, cualquier cosa que haga lo imita y ahora está con el cangrejito...".