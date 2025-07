Alineación probable del Betis ante el Coventry en el amistoso de este miércoles

Nuevo reto de pretemporada para el Betis de Manuel Pellegrini y los suyos de cara a llegar de la mejor forma posible al inicio liguero ante el Elche el próximo lunes 18 de agosto en el Martínez Valero. En este caso, ante el Coventry en tierras inglesas donde ya se espera que se vean ciertos matices de funcionamiento que mejoren lo que se viene vislumbrando ya no sólo en los primeros envites del verano, sino también en los pequeños fallos demostrados a lo largo del curso anterior. Eso sí, no será el último test, ya que después se medirán a Sunderland, Como 1907 y Málaga CF antes del debut.

Para este encuentro, el técnico sudamericano tendrá en la expedición al nuevo fichaje, Valentín Gómez, así como a Gonzalo Petit y a Junior Firpo (que no jugó ante el Córdoba el pasado viernes). Lo normal es que al menos en esta cita, el central argentino no cuente con minutos ya que a penas va a completar un par de entrenamientos antes de la fecha. Sí puede que lo haga el lateral zurdo aunque más dudas deja la participación de Gonzalo Petit, que podría estar cerca de marcharse cedido al Mirandés. De hecho, acumulaba varios entrenamientos con el club andaluz y no jugó contra los cordobeses aun así.

Ángel Haro y Manu Fajardo, junto a Junior Firpo. / José Ángel García

Algunos canteranos a los que seguir dando bola

Además de los jugadores de la primera plantilla y también de los nuevos fichajes, el conjunto heliopolitano contará con al menos seis canteranos que siguen superando fechas y se instauran como los favoritos de Pellegrini: Manu González (guardameta), Ángel Ortiz (que se le cuenta aquí porque todavía luce el dorsal 40, pero no está inscrito con el filial y se le considera del primer equipo tras su renovación), Jorge Oreiro sustituirá a Diego Llorente, Dani Pérez y Mawuli harán lo propio con Carvalho y Johnny Cardoso mientras llegan los refuerzos y en la zona ofensiva, Pablo García será habitual y Morante sigue pasando los exámenes.

A la hora de construir los onces con los que se seguirán preparando los hispelenses, se debe tener en cuenta que jugadores como Llorente, Abde y Marc Roca no estarán disponibles por lesión, aunque en el caso del central y el pivote, se espera que poco a poco se vayan incorporando a los entrenamientos en la primera o segunda semana de agosto.

Pau López y Junior Firpo posan tras pasar el reconocimiento médico este lunes. / M.G.

Oportunidades importantes

Luego hay jugadores que están en la cuerda floja como Chimy Ávila, Ricardo Rodríguez o Bakambu que deben aprovechar sus oportunidades al máximo, como precisamente hizo el congoleño ante los cordobeses.

Pau López; Bellerín, Oreiro, Natan, Ricardo; Mawuli Mensah, Altimira, Lo Celso, Isco, Riquelme, Bakambu.

Valles; Ángel, Bartra, Oreiro, Perraud; Mawuli, Fornals; Aitor, Isco, Riquelme; Cucho Hernández.

Esos don dos posibles onces viendo lo que viene haciendo el entrenador chileno en los últimos compromisos, pero futbolistas como Junior Firpo, Pablo García, Dani Pérez, Morante o Ángel Ortiz pueden contar con más minutos de lo esperado.