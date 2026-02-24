Altimira y el derbi: "Tenemos que hacer valer el factor campo"

El futbolista del Betis Sergi Altimira ha analizado en los medios oficiales del club verdiblanco el derbi del próximo domingo y el momento del equipo, tanto en la Liga como en la Europa League.

Triunfo en el derbi y gol del 0-2 en la primera parte

"Recuerdo el partido como si fuese ayer y esperemos que éste vaya igual de bien. Fue un gol para dar un poco más de tranquilidad, porque nos estábamos mereciendo ampliar el marcador y bueno, para mí pues imagínate meter gol en un derbi, que es eso no se olvida nunca".

Regularidad en la Liga y a la espera de Europa

"Al final, es nuestro objetivo. Intentar ser lo más regulares posible para estar ahí entre la quinta, sexta, quinta plaza y a ver si podemos ir un poquito más arriba. Y en Europa, pues seguir avanzando en la competición".

Sorteo de octavos el viernes

"De los cuatro rivales, al que conocemos es al Nottingham, que nos puso las cosas complicadas. Pero bueno, al final tenemos que afrontar la eliminatoria, toque quien nos toque, al máximo. Y la vuelta es en casa, por lo que hay que intentar pasar y seguir avanzando".

El Sevilla

"Yo creo que nos vamos a encontrar un Sevilla muy competitivo, como es siempre, ¿no? Sí que es verdad que no viene en su mejor momento, pero al final yo creo que en un derbi las cosas se igualan un poquito más. Pero bueno, tenemos que hacer valer el factor campo. Que la afición seguro que estará entregada al máximo y a ver si nos da ese empujón para hacer ese factor más a favor".

Ambiente prederbi en la calle

"No sólo esta semana, las semanas anteriores ya también te dicen algo. La gente está con muchas ganas, muy ilusionada por este partido y como he dicho antes, ojalá poder darles dar una alegría en casa en el primer derbi en La Cartuja, pues sería algo estupendo".

Competencia en la plantilla

"Al final somos una plantilla muy amplia y cuando estemos todos, pues habrá que ver, ¿no? Pero bueno, el nivel es alto y por suerte tenemos jugadores muy buenos".

El Betis nunca ganó tres derbis seguidos

"Ostras, pues sería otro aliciente más para salir a ganar. Esperemos que sí, que sea una bonita tarde para todos y que la podamos disfrutar".