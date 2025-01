Ángel Ortiz, héroe por accidente en la providencial victoria del Betis en Mallorca (0-1)

En el menudo cuerpo (1,67 metros de altura) de un chaval de 20 años, natural de Almendralejo, estaba la llave que saca al Betis del cuarto oscuro en el que se había metido. Ángel Ortiz culminó su partidazo ante el Mallorca sirviendo un balón de gol a Bakambu cuando apenas había tiempo para más (previo pase de Isco con su sello mágico) y el equipo de Manuel Pellegrini vuelve a sacar la cabeza cuando el agua le subía por la barbilla. Había que salir de la crisis como fuera, y el partido no pudo tener tintes más épicos.

Ángel Ortiz había viajado a Palma de Mallorca porque estaban out los cinco laterales de la plantilla verdiblanca, y encima, de repente, debió enfundarse la camiseta de titular porque Bartra se quejaba de una molestia física en los momentos previos al partido. Y el zagal extremeño no sólo ganó todos y cada uno de los duelos en su rincón, sino que tiró para arriba siempre que pudo.

Hasta que en el último intento bético, cuando ya hacía más de veinte minutos que el Mallorca jugaba con uno menos por la roja directa a Omar Mascarell (veremos el alcance de la lesión de tobillo de Jesús Rodríguez en la violenta acción punible), Ortiz le marcó el desmarque a Isco, éste le sirvió un apetecible balón hacia la línea de fondo y el lateral la puso donde debía. A la frente de Bakambu y con la fuerza precisa para que el testarazo fuera inapelable a poco que el africano la dirigiera entre los tres palos. Así fue. Y todo el Betis, los más de 500 aficionados incluidos, estallaron de lógico júbilo tras demasiados días de angustia.

A las nueve bajas con que el Betis se subióal avión con destino a Palma de Mallorca se unió la décima de Marc Bartra, indispuesto en el calentamiento. Ese enésimo contratiempo forzó a salir a la yerba con dos laterales del filial, el referido Ángel Ortiz más Arribas. Y el fútbol volvió a mostrar su vocación caprichosa: los chavales fueron de los más destacados en la primera mitad, muy metidos, intensos y sin cometer errores. Ortiz se resbaló poco antes del intermedio ante Sergi Darder, pero Diego Llorente salió al rescate dentro del área.

Laterales y centrales aparte (Natan se la jugó en los albores del pleito echándose encima de Darder en un balón que no terminó de blocar Adrián, aunque éste reaccionó bien), el Betis emitió escasas señales positivas. Que Isco siguiera en su propósito de reencontrarse, como ya le ocurrió ante el Alavés, cercenó de raíz la salida bética hacia la portería de un casi inédito Greif.

La banda derecha trató de estirarse. De hecho, el primer acercamiento al área balear con cierto peligro lo protagonizó Ángel Ortiz con un buen centro desde la esquina. Pero poco más. El juego bético reflejaba ese estado semidepresivo del club por su incómodísima situación deportiva, entre las bajas y lo que no son las bajas.

Jesús Rodríguez, un jugador que se desplaza sobre la hierba con una pasmosa facilidad por su ágil zancada, no dejó de intentarlo.

La pelota fue del Mallorca por su dominio en la zona ancha. Presión, intensidad, manejo en los balones divididos. Marc Roca volvía tras una dilatada baja y bien que se le notó. Nunca se subió al tren del partido.

Las contadas llegadas en la primera parte fueron de los bermellones, pero Larin fue un cero a la izquierda, siempore sperado por la pareja de centrales, y también el equipo de Arrasate acusaba su pésimo arranque de año en la ansiedad con que resolví cada remate. Adrián estuvo en su sitio, incluso cuando Rubén Navarro lo superó en un mano a mano para que luego Arribas bloqueara hasta dos remates seguidos (31’). Fue la ocasión más clara del Mallorca en todo el partido, pues el decorado cambió mucho tras el descanso.

Pellegrini hizo lo que no hizo Arrasate, corregir. Y si Omar Mascarell, ya amonestado y superado en la medular, y Larin, también con amarilla y muy desacertado, siguieron en la hierba, no lo hizo Marc Roca. Altimira ayudó a estirar al equipo, Isco apareció por fin y los chavales fueron los que le respondieron: Jesús Rodríguez, Ortiz, Arribas. Menos Abde y Vitor Roque, los sacrificados por Juanmi y Bakambu. Con la roja a Mascarell, entró Pablo García por el lesionado Jesús y también ayudó a someter a los baleares. Hubo una fase en la que el Betis no plasmó su superioridad numérica, pero Ángel Ortiz sabía cómo abrochar su partidazo. Y vaya si lo hizo.