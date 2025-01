El Betis fue un pelele en manos del Barcelona, un equipo con una generación de futbolistas con una calidad (física y técnica) insultante que hizo mucha sangre a un rival muy pasivo y que sólo veía sombras y perseguía el balón casi sin verlo. Sólo Jesús Rodríguez fue un rayo de luz en el equipo de Pellegrini, un entrenador que no fue capaz de hacer reaccionar a los suyos lo más mínimo.

Sergi Altimira: Un armiño tratando de perseguir gacelas

El catalán tuvo una noche que para él se queda. Incapaz, era como un armiño tratando de perseguir gacelas. Cada vez que Pedri cambiaba de ritmo, sencillamente él ya no estaba en la foto. Pellegrini lo castigó en el descanso, pero el daño ya estaba hecho. Dejó jugar como quiso al canario y si el Barça destrozó al Betis por dentro alguna responsabilidad tenía.

Jesús Rodríguez: La única luz bética tiene hasta perfil Barça

El joven extremo del Betis fue el único que tuvo vergüenza de los suyos y al menos se desmarcó del nivel general del equipo. Metió dos pelotas extraordinarias, una a Juanmi invalidada por fuera de juego y otra a Vitor Roque en la mejor ocasión para el 2-1. Y hasta fabricó el penalti del gol. Además, mostró en un escenario escogido su perfil claramente Barça. ¿Desentonaría?

Perraud: Entre Yamal y Koundé, una noche así no la olvidará

Al francés le tocó bailar con la más fea y lo peor es que los sabía de antemano. Es verdad que no tuvo ninguna ayuda de Juanmi y le hicieron dos contra uno cada vez que Lamine Yamal y Koundé se juntaban en su banda. Y lo peor es que esos dos contra ese uno se traduce en una distancia sideral para un Betis que no claramente no puede competir a ese nivel.

Vitor Roque: Tuvo la ocasión para meter al Betis en el partido

El brasileño tenía una noche especial, ideal para reivindicarse, pero a la misma vez capaz de terminar por alejarlo más de la posibilidad de volver al Barcelona. Pudo marcar en ese gran balón de Jesús Rodríguez en el que se anticipó bien, pero se topó con una mano increíble de Iñaki Peña. Hubiera sido el 2-1 y luego hubiera pasado lo que fuera, pero...