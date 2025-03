Aviso: Butarque no es una zona de confort para el Betis

Sevilla/El Betis no tiene en Butarque una zona de confort. De hecho, las visitas al campo del Leganés no son nada positivas para el conjunto verdiblanco, ya que su balance es de sólo una victoria, dos empates y cuatro derrotas en siete enfrentamientos.

Además, ese único triunfo se produjo en Segunda División, en la temporada 1993-94, con el marcador de 1-2, gracias a los goles de Daniel Toribio Aquino y Julio Soler. Además, también en la categoría de plata, hubo un empate a uno en el curso 2000-01 (Gastón Casas hizo el gol bético), mientras que en la 2014-15 los pepineros se impusieron por 1-0. Dos años después, ya en la máxima categoría del fútbol español (2016-17), empezó a alargarse la mala racha de los heliopolitanos en casa de los blanquiazules: derrota por 4-0 con un doblete de Szymanowski y tantos de Gabriel Pires y El Zhar.

En las dos siguientes campañas también se fue el Betis derrotado al perder 3-2 en el cierre de la Liga 2017-18 y por 3-0 en la 2018-19, con un gol en propia meta de Barragán y un doblete de En-Nesyri. La última vez que ambos equipos se vieron las caras en terreno del Leganés fue en la temporada 2019-20, con un empate a cero en el marcador.

Por tanto, tiene el Betis por delante el reto de estrenar su casillero de victorias, en Primera, en casa de un Leganés que llega al choque con la necesidad imperiosa de ganar para evitar una posible entrada en los puestos de descenso. "No nos afecta saber que si perdemos nos metemos en puestos de descenso, dependemos de nosotros mismos para permanecer fuera, no nos afecta", dijo ayer en rueda de prensa Borja Jiménez. "Hay que buscar un balance y elegir bien los momentos para hacer daño o defender. La clave va a ser tener la pelota y crear ataques, donde el Betis no esté cómodo", resaltó el técnico del Leganés.

Además, dijo que "tienen que ser un equipo con la capacidad de defender más lejos de la portería" si quieren hacerle daño a un Betis sobre el que indicó que "es el segundo mejor equipo de la segunda vuelta, tiene unos jugadores increíbles". Sin embargo, el entrenador de los albiazules destacó que no pueden empezar "con miedo" el partido y que contarán con su gente en casa "en un encuentro complejo contra un buen rival". Aviso de Borja Jiménez para un Betis que no tiene en Butarque una zona de confort.