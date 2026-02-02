Barrios y Sorloth, dudas en el Atlético para la Copa del Rey

La plantilla del Atlético de Madrid regresó este lunes a los entrenamientos con las dudas de Pablo Barrios y Sorloth para el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis del próximo jueves (21:00), en el que estarán listos Giuliano Simeone y Griezmann, ya reincorporados al grupo en la primera parte de la sesión.

Barrios, que pidió el cambio en el duelo del pasado sábado contra el Levante al inicio del segundo tiempo, sólo tiene una sobrecarga muscular, con lo que su evolución en estos días hasta el encuentro en el estadio de La Cartuja determinará si está disponible o no para el choque. Es un hombre indiscutible en el esquema titular de Diego Simeone.

A la vez, Sorloth, retirado en camilla en el primer tiempo ante el Levante por un fuerte golpe en la cabeza, continúa realizando el protocolo de conmoción cerebral que han establecido los servicios médicos del club tras el traumatismo craneoencefálico que sufrió en ese partido del pasado sábado, con lo que su participación ante el Betis el jueves está en seria duda.

Sí estará disponible Marcos Llorente, que también fue reemplazado en el segundo tiempo, pero se entrenó este lunes al ritmo de sus compañeros, con el equipo dividido de nuevo en grupos para controlar las cargas; por un lado los titulares ante el Levante y por otro los suplentes más Clement Lenglet, que disputó 45 minutos.

Entre los últimos estaban tanto Griezmann, baja en los tres choques más recientes por una lesión muscular de bajo grado, como Giuliano, que se ha perdido los dos últimos encuentros por un proceso viral. A los dos se les espera ya listos para jugar contra el Betis tras superar sus respectivas dolencias. Ademola Lookman, fichado en este mercado de invierno por el Atlético desde la Atalanta, todavía no se ejercitó este lunes con el equipo rojiblanco.