Sólo cuatro triunfos del Betis, todos por la mínima, en las 20 últimas visitas del Atlético

El Betis, que este jueves recibe al Atlético de Madrid en el cuarto de final a partido único de la Copa del Rey (21:00), sólo ha logrado cuatro victorias, todas por la mínima, en las veinte últimas visitas del conjunto colchonero, que ha sumado desde 2006 once triunfos y seis empates en el feudo verdiblanco.

El pasado 27 de octubre, en el encuentro de la décima jornada de LaLiga, los pupilos del argentino Diego Simeone se impusieron en La Cartuja por 0-2 con los goles de Giuliano Simeone y Álex Baena en la primera mitad. La temporada pasada, el equipo adiestrado por el chileno Manuel Pellegrini ganó por 1-0 al Atlético, gracias a un gol del uruguayo José María Giménez en propia meta, y repitió el marcador logrado en las campañas 2018-19, cuando marcó Sergio Canales; la 2005-06, resuelto Capi; y la 2004-05, triunfo sellado con un gol de Joaquín.

El entrenador del equipo rojiblanco, Diego Simeone, sólo ha encajado esas dos derrotas (octubre de 2024 y febrero de 2019) en sus 28 enfrentamientos contra el Betis, en los que ha sumado 20 victorias y seis empates. El último de ellos fue un 0-0 en el Benito Villamarín en la segunda jornada del campeonato liguero 2023-24. En los duelos que Simeone ha dirigido frente a Pellegrini, el argentino domina con diez triunfos, cuatro empates y una sola derrota, la referida del curso pasado, en 14 enfrentamientos.

A pesar de esta racha reciente, el balance de los encuentros entre Betis y Atlético en la capital andaluza todavía sonríe a los locales, que han vencido en veintisiete de los 68 encuentros de la serie contra los 27 triunfos rojiblancos y los 15 empates registrados.