Batalla por ganar la 'ley del ex': Los 20 jugadores que han jugado en Villarreal y Betis

En la tarde de este sábado 18 de octubre tendrá lugar el enfrentamiento más atractivo de esta jornada número nueve de LaLiga EA Sports. Betis y Villarreal se miden en un choque de altas miras donde está en juego el tercer puesto de la tabla clasificatoria y además, ese mensaje que supondría para el rival el hecho de conseguir una victoria en este encuentro. Buscando lo mejor para su equipo estarán futbolistas como Ayoze para el Villarreal, o Giovani Lo Celso (que apunta a hacerlo desde el banquillo) y Pablo Fornals, los tres futbolistas convocados para el choque (ya que Bakambu se ha quedado fuera), que han defendido los dos escudos a lo largo de su carrera.

Y es que en total han sido a lo largo de la historia 20 los futbolistas que han participado tanto en el Betis como en el Villarreal, y estos tres son los que ahora mismo están en alguno de los dos. El argentino disputó 49 encuentros como amarillo, anotando tres goles y dando cuatro asistencias. Como verdiblanco lleva 27 tantos y 10 asistencias en 88 partidos. Fornals jugó 96 partidos en el submarino amarillo y lleva 62 en el equipo andaluz: nueve goles y 19 asistencias en el primero y siete goles por cinco asistencias en el segundo. En el caso de Ayoze, disputó 59 partidos como bético en los que anotó 15 tantos y regaló tres, mientras que su primer curso en La Cerámica terminó con 22 goles y cuatro asistencias.

Diego Llorente disputa un balón con Ayoze durante el encuentro de la pasada temporada en Heliópolis. / Julio Muñoz / Efe

Bakambu, mítico en Villarreal

El congoleño es el jugador que más goles ha anotado con el conjunto amarillo de todos los que han defendido ambas camisetas. No está convocado para el partido, eso sí. Son 48 goles y cuatro asistencias en 105 partidos, mientras que en el Betis acumula ya 13 goles y cuatro asistencias en 53 apariciones.

La lista de los jugadores es muy amplia. Nombres como Joel Campbell, Leo Baptistao, Chechu, Juanma, Martín Palermo, Alfonso Pedraza, Leandro Somoza, Ángel López, José Mari, Aissa Mandi, Javi Matilla, Jefferson Montero, Ndiaye o Nahuel Leiva son algunos que completan el listado. Otros dos que son recordados con mucho cariño por los béticos son Jonathan Pereira y Víctor Ruiz. Este último, precisamente, se proclamó campeón de la Copa del Rey del año 2022 cosechada por el combinado de Manuel Pellegrini.

Jonathan Pereira realiza carrera continua junto a Rubén Castro el martes, minutos antes de que se revolviese frente a un aficionado que lo menospreciaba.

Un partido clave

"Es un rival directo los últimos años por Europa. El año pasado peleamos con el Villarreal, pero con la final de la Conference League perdimos puntos y ellos ganaron los últimas cinco jornadas. Tendremos que hacer un gran partido", comentaba Pellegrini en la previa del choque.

"Lo más importante es este partido, jugamos contra un rival con aspiraciones similares. El año pasado durante una fase importante de la competición fue un rival directo. Tienen una muy buena plantilla. Manuel Pellegrini los hace competitivos, juegan buen fútbol y con buenos resultados. Nos espera un rival complicado y es donde tenemos que fijar la atención ahora. El del City será complicado, pero es otra competición y ahora tenemos que centrarnos en esto", comentaba Marcelino.