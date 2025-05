El cariñoso mensaje de Ayoze al Betis por el pase a la final

SEVILLA/El Real Betis Balompié está inmerso en una trascendental pelea por los puestos de UEFA Champions League contra el Villarreal CF. Los de Marcelino consiguieron un triunfo clave en Montilivi este sábado que obliga al Betis a ganar en su estadio contra Osasuna si no quieren que el sueño de la Liga de Campeones se marcha a una distancia mucho más difícil de recortar viendo lo el estado de forma del submarino amarillo. Paradógico resulta que quien más impedimentos está poniendo para que los aficionados béticos vean a su equipo en la mayor competición que existe a nivel de clubes es precisamente un exfutbolista bético, Ayoze Pérez.

Con sus goles está catapultando en la clasificación al combinado groguet y exigiendo de una forma difícilmente prolongable en el tiempo a un equipo de La Palmera que también tiene que tener en cuenta que el próximo 28 de mayo en Wroclaw tiene la final de la Conference League. Precisamente este acontecimiento ha tenido un espacio en la mente y en una intervención pública del propio Ayoze.

Contento por el logro del Betis

Y es que, tras el partido contra el Girona en el que marcó un gol con la mano y recibió tarjeta amarilla, pero fue uno de los más destacados, tuvo estas cariñosas palabras para hablar del logro conseguido por el que fue su equipo: "Ya ves, cómo es el fútbol. Aquí, peleando en una posición importante y de privilegio contra mi exequipo, contra antiguos compañeros a los que les tengo un gran cariño. Yo estoy contento por ese logro suyo, por esa final. Es su primera final europea, es un logro muy muy importante para ellos".

"Y, bueno, nosotros tenemos que seguir en nuestro camino. Queda un partido menos, son tres puntos importantísimos, de oro, y a pensar única y exclusivamente en nosotros. Dependemos de nosotros mismos, creo que eso es un factor importante hoy en día en el fútbol y a seguir. Ahora viene otro partido el miércoles. Es otro partido importantísimo (contra el Leganés). Es otra final, como estamos llamando ahora a todos los partidos y ya está. Tenemos que intentar depender de nosotros hasta el último día", comentaba en alusión a esa pelea por la Champions.

Ayoze posa con la camiseta del Villarreal a modo de chupa o capotillo colgados al hombro. / Efe

Un rendimiento nunca visto

A pesar de que su última temporada en Heliópolis fue bastante buena, nunca se había visto en este futbolista un rendimiento como el que está cosechando este curso. Está en plena pelea por convertirse en el máximo goleador español del campeonato.

"La prioridad es el colectivo, obviamente, pero sí, ganar el trofeo está en mi cabeza, es innegable. Como delantero, siempre intentas participar en goles para ayudar al equipo. Hoy me ha hecho un paradón Gazzaniga, que todavía no sé muy bien cómo y tendré que verla de nuevo porque se hace tan grande como un portero de balonmano; pero bueno, siempre contento de sumar. Hoy no pudo caer el gol, pero todo lo que sea aportar goles y asistencias para el colectivo, bienvenidos sean. Y ojalá que en estas últimas dos semanas pueda conseguir ese premio individual", comentaba al respecto.