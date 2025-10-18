El bonito gesto del Betis con Sandra Peña

Este martes se pudo conocer la trágica noticia del suicidio de Sandra Peña, una chica sevillana de 14 años. Su familia había denunciado con anterioridad que sufría bullying por las compañeras del colegio concertado las Irlandesas de Loreto. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas, poco tiempo después de que terminase el horario de clase. Su familia pidió que se difundiese su fotografía lo máximo posible con el objetivo de que "nadie la olvide".

La imagen de Sandra Peña con la camiseta del Betis y en la grada del Estadio de La Cartuja esta misma temporada ha llegado a millones y millones de personas y ha servido tanto para dar visibilidad a su caso como también para intentar prevenir a todas las instancias pertinentes para que se intente que esta sea la última vez que ocurra algo así. En la mañana de este sábado, el propio Real Betis Balompié ha tenido un gesto muy bonito con ella.

Un cartel dedicado a Sandra Peña

De la forma más pulcra y respetuosa posible, el conjunto verdiblanco ha querido tener una señal de respeto y un bonito gesto en la memoria de esta joven aficionada. Tienen una iniciativa en la que los días de partido emiten un cartel en redes sociales con diferentes temáticas para anunciar el próximo rival. En este caso, han publicado esa fotografía anteriormente mencionada, en un cuadro y sobre un fondo blanco con el rótulo: "En memoria de Sandra Peña". La imagen creada corresponde al partido del Betis ante el Villarreal en la tarde de este sábado.

La publicación ha corrido como la pólvora en redes sociales y se ha llenado de comentarios muy bonitos por parte de todos los aficionados en señal de agradecimiento. De hecho hay algunos que han decidido unirse a esta iniciativa y realizar un montaje enviando un mensaje directo ante la crueldad de la situación y los acontecimientos: "Encajar no debería costar una vida".

A Sandra le encantaba el fútbol

"Era muy deportista, muy alegre, jovial, cariñosa y buena persona. Me quedé sorprendido de la cantidad de niñas que habían acudido al tanatorio", comentaba su tío, emocionado al recordarla. "Fue curioso, porque somos todos muy béticos, y mi sobrino nos mandó una foto de ella vestida del Sevilla". Y es que jugaba en el Honeyball y recientemente había hecho una prueba con el Sevilla Fútbol Club.