Una baza para el Betis y Antony: la 'ansiedad' del Manchester United

Sevilla/Antony se despidió del Betis con una carta en sus redes sociales, el pasado 31 de mayo, la cual terminaba de la siguiente manera: "Mi casa, mi gente. Mucho Betis, siempre". Un final muy significativo, emotivo, de este primer capítulo del futbolista brasileño en Heliópolis que puede tener continuidad la próxima temporada.

No será fácil, pero en el club verdiblanco confían en seguir contando con el extremo, éste desea alargar su periplo en La Palmera, al menos una campaña más, y el Manchester United tiene claro que sus planes pasan por una venta. Y es ahí, donde el club inglés está empezando a mostrar cierta ansiedad, pues por ahora no ha recibido propuestas importantes para el traspaso del paulista, su gran objetivo al no entrar en los planes de su entrenador, Ruben Amorim. Así, según avanzó el portal Givemesport y pudo confirmar este diario, los Diablos Rojos han entrado en cierto grado de desesperación, pasando esto a ser una baza importante para el Betis y los agentes del propio Antony de cara a seguir en Heliópolis.

La cantidad que desea recibir el United es de unos 35 millones de euros, consciente de que ningún club va a pagar los cerca de 100 que en su momento desembolsó al Ajax, pero de momento, más allá de algún tanteo, no ha recibido oferta alguna. De hecho, el club inglés está abierto a la posibilidad de una cesión que incluya una opción de compra, posibilidad que maneja el Betis y el entorno de Antony tras el viaje de éstos a Sevilla esta semana, como avanzó Diario de Sevilla, para definir la forma en la que intentar convencer al Manchester United, bien con una opción de compra factible dentro de los parámetros verdiblancos o con la compra de un porcentaje con el que poder recibir en un futuro una cantidad importante en el caso de una venta.

En definitiva, fórmulas con las que hacerle ver al United que el deseo de Antony, más allá de que su nombre esté presente en el Bayer Leverkusen o la Juventus, es seguir defendiendo la elástica verdiblanca, pues en estos seis meses ha recuperado la ilusión por jugar al fútbol, ha sido muy feliz y se ha sentido muy querido tanto en el vestuario como por parte de una afición con la que ha conectado en una comunión perfecta.

Pese a la dificultad, el entorno de Antony se muestra optimista de cara a poder hacer que el futbolista de Sao Paulo, a sus 25 años y con un valor en el mercado de 20 millones de euros (según transfermarkt), pueda seguir su idilio con el Betis, un club que le ha marcado en profundidad y que entiende que es el ideal para hacer una buena temporada de cara a seguir convenciendo a Carlo Ancelotti, que lo ha citado para estos partidos de clasificación mundialista, precisamente, para esa cita en Estados Unidos, México y Canadá en verano de 2026.

El United, por tanto, no lo pondrá fácil, pero ya empieza a ponerse ansioso ante la falta de ofertas por su jugador, sin olvidar en todo esto el peso que tiene en la balanza la voluntad de Antony de seguir en el Betis la próxima temporada.