Los béticos se rinden a Jesús Navas: "Es una leyenda"

SEVILLA/En la tarde de este domingo 22 de diciembre de 2024 se retirará de forma oficial del mundo del fútbol Jesús Navas, una leyenda del Sevilla FC, la Selección Española y del propio fútbol andaluz, sevillano y español. Un futbolista que ha repartido humildad, trabajo, constancia y saber estar allá donde ha ido y al que hoy se le cierra la puerta de lo que ha sido su vida de forma definitiva. Jugadores y personas como Navas son aquellas que poco a poco, día a día, van rompiendo esas diferencias y rivalidades entre aficionados y entidades gracias a su buen hacer. En este caso, en Diario de Sevilla hemos hablado con algunos aficionados del Real Betis Balompié y les hemos preguntado cuál era la opinión que tenían del palaciego a pesar de la rivalidad que hay entre las dos entidades.

Sin duda alguna, el nombre de Joaquín Sánchez aparece en el horizonte, pero como un ejemplo más de que en la ciudad de Sevilla hay dos equipos que saben cuidar a sus leyendas y aficionados que saben reconocer la importancia y la trascendencia de cada uno de ellos. "Bueno, Jesús Navas es muy bueno, uno de los mejores jugadores de España, muy buen jugador", certificaba uno de los aficionados que han atendido a la encuesta, de visible baja edad y que por motivos evidentes no ha podido vivir la historia completa de la leyenda sevillista.

El viral 'adiós' de Joaquín a Jesús Navas: “Ahora vas a disfrutar” / José Manuel Vidal | EFE

Una leyenda, la mejor definición

Y es que la trayectoria en cuanto a títulos del propio Navas habla por sí misma y se hace notar en las opiniones de la gente: "Yo no tengo más que admiración a él. Obviamente que nosotros tenemos aquí a Joaquín, que tenemos a Capi, que tenemos a un montón más de jugadores, pero Jesús es un pedazo de jugador. Yo cuando escuché las declaraciones de que tenía que estar dos días sin poder moverse después de jugar... yo no tengo más que respeto a él. Entonces, es un ejemplo, es un referente aquí y total respeto. Tiene una carrera más que merecida y es de los pocos jugadores que tiene Eurocopa, un Mundial y una Nations League. Eso no lo puede decir cualquiera".

"Es una leyenda. Jesús Navas, tantos títulos, todo lo que ha hecho, a mí me parece una leyenda. Y felicidades a él por su carrera y a todos los sevillistas por haber tenido un gran jugador como él"., certificaba otro aficionado.

Jesús Navas, durante su último entrenamiento con el Sevilla. / Sevilla FC

El único nexo entre Betis y Sevilla

Con la polémica que se ha originado en los últimos días entre las dos entidades sevillanas, Jesús es ese único nexo reflejado en la asistencia confirmada de Joaquín y Manuel Pellegrini a su acto de despedida al igual que el canterano sevillista hizo por su homónimo en el Betis. "Yo creo que hay que reconocer totalmente cómo se hizo y cómo también Jesús Navas estuvo aquí en el homenaje a Joaquín. Jesús Navas no deja de ser una institución en Sevilla y en la selección española. Y a nivel España yo creo que Jesús Navas merece todos los homenajes también", comentaba otro aficionado.

Y es que como no podía ser de otra forma, sus propios paisanos se rinden a sus valores: "Jesús Navas además también es de mi pueblo y, bueno, lo ha demostrado allá donde ha ido, en la Selección Española, en el Manchester City, en el Sevilla, laureado y siempre con esa humildad, con esos valores dentro y fuera del campo", comentaba el aficionado de Los Palacios.