Betis: Apiñados

Sevilla/El Betis consiguió un importante triunfo ante el Gent. Ya no sólo por la eliminatoria, la cual dejó prácticamente sentenciada, sino porque sirvió a Manuel Pellegrini y sus pupilos para reforzar una confianza tocada por los últimos resultados y la mala imagen mostrada en la Conference League (en la fase liga) para hartazgo de una afición que volvió a demostrar que nunca deja solo a su equipo –en esta ocasión, pese a la huelga en Bélgica–.

Así, unos 1.500 béticos presenciaron el serio partido –sobre todo tras el descanso– que firmó su equipo. Un compromiso máximo del cuerpo técnico y los jugadores en pos de un triunfo en el que Antony volvió a demostrar que ha llegado al Betis con la intención de darle un cambio radical a su carrera. Dos goles en tres partidos para mostrar su buen nivel, al menos por ahora, en un conjunto de Heliópolis que intentará refrendar ante la Real Sociedad –un rival de mucha más calidad que el Gent– ese punto de inflexión en Flandes.

AGRADECIMIENTO

El Betis hizo un papel muy flojo en la primera etapa de la Conference. Ridículos como el de Boleslav aún estaban presentes en una afición bética que exigía a sus jugadores un paso al frente en este torneo, y el pasado jueves éstos respondieron. El beticismo hizo acto de presencia en Gante y se dejó notar con sus cánticos durante todo el partido y hubo conexión con los pupilos del técnico chileno, como quedó demostrado en la celebración de los goles y al final del choque.

El Betis empieza a tomarse en serio la Conference y mañana debe refrendar el punto de inflexión del jueves

Por eso, Manuel Pellegrini, en rueda de prensa, agradeció a la parroquia heliopolitana su presencia y apoyo ante el Gent: "Es impresionante la cantidad de gente que viene a apoyarnos tantos partidos fuera. Me alegro mucho, sobre todo por no haberle fallado a ellos. Sentimos el apoyo de la gente en todos lados y esperemos resolverlo en el Benito Villamarín. Ni yo ni nadie quedó contento con el rendimiento en la Conference. Se lo debíamos a la afición", dijo el preparador santiaguino, cuyas intenciones de ir a por el rival se vieron en la confección de un once inicial con Antony, Isco y Lo Celso.

ANTONY

"Lo más importante es que ahora estoy muy feliz de estar en el Betis, disfrutando todos los días de estar aquí, tanto yo como mi familia. Era lo que necesitaba, porque pasé momentos muy difíciles", declaró el extremo brasileño tras el choque ante el Gent en referencia a sus dos últimas campañas y media en el Manchester United. Un cambio de aires que le está viniendo muy bien a un futbolista de mucha calidad, de los que marcan diferencias en los partidos gracias a su desborde, como en esa jugada tan característica suya de encarar y salir de fuera hacia dentro para golpear el balón con la pierna izquierda al palo largo, como se vio, por ejemplo, en el gol que consiguió ante los belgas.

Ese buen estado anímico de Antony se está reflejando en el terreno de juego, pues su adaptación al Betis está siendo muy buena y rápida, la acogida en el vestuario ha sido positiva y Pellegrini, en sus charlas, le está ayudando a recuperar su mejor versión. En verano ya se verá su futuro, pero el beticismo está empezando a disfrutar de un sensacional futbolista, cuya calidad está fuera de toda duda.

ISCO Y LO CELSO

Pellegrini apostó de inicio por Antony, Isco y Lo Celso, con el argentino en el doble pivote junto a Marc Roca. El costasoleño volvió a cuajar una muy buena actuación, dejando detalles de mucha calidad y mostrando también que se entiende con el extremo brasileño.

Por su parte, el argentino parece que tendrá que acostumbrarse a jugar en el doble pivote en más de una ocasión. Ahí, como se vio en la primera parte –especialmente en los primeros quince minutos– no se siente cómodo cuando el rival le mete ritmo al juego. El Gent, con sus aperturas a las bandas buscando la espalda de la defensa bética, generó bastante peligro, y tanto Marc Roca como Lo Celso estuvieron desbordados. Luego, cuando el Betis tuvo la pelota y los belgas bajaron algo el ritmo –sobre todo, tras el 0-1–, la medular verdiblanca estuvo algo más entonada, y ya sin Isco en el campo Lo Celso pasó a jugar en su posición natural. Ahí volvió a quedar claro que es donde el rosarino se siente más cómodo, surtiendo de pases de gol a sus compañeros que éstos no aprovecharon. Ahora, tendrá que seguir Pellegrini gestionando el nuevo rol del de Rosario en el equipo bético en los próximos partidos.

La Real, en semifinales de la Copa del Rey, llega tras ganar en la Europa League (1-2) al Midtjylland danés

LA REAL NO ES EL GANTE

El Betis fue justo vencedor del partido ante el Gent, pero mañana tendrá delante a un rival, la Real Sociedad, con mucho más potencial que el conjunto belga. Una cita de vital importancia para los de Pellegrini, pues una victoria les permitiría superar a los blanquiazules en la tabla y mirar, de nuevo, la zona europea más cerca. Sobre todo –y hay que tenerlo presente–, porque ahora mismo el quinto clasificado iría a la Champions League y el octavo tendría un puesto en la próxima edición de la Conference. Mucho en juego en La Palmera.