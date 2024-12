Betis-Barcelona: Con Isco..., pero con orgullo y actitud también

Sevilla/Decía Manuel Pellegrini en la previa de la cita de este sábado (16:15) que el Barcelona y el Real Madrid siempre son favoritos. Lo es el conjunto azulgrana, líder de LaLiga en su visita a Heliópolis tras haber cortado una racha negativa de dos derrotas y un empate en el campeonato liguero en Palma en su partido adelantado (por la Supercopa) contra el Mallorca (1-5), pero a este Betis que no levanta cabeza en Europa, que en la Copa del Rey pasa de puntillas sin despejar dudas sobre su juego y que en el campeoanto liguero no gana desde finales de octubre hay que exigirle. No ganar, claro, pero sí demostrar sobre el césped ganas, orgullo y dignidad, algo que el hincha echa en falta últimamente.

Y es que no hace tanto que el conjunto verdiblanco empequeñeció al Atlético de Madrid con un soberbio partido en todos los sentidos. Era el 27 de octubre, último triunfo en liga (dos empates y dos derrotas desde entonces) y en ese espejo debe mirarse. No se trata de ganar, que sería la guinda, pero sí de dejarse todo sobre el césped, de no guardarse un solo esfuerzo ni dudar en un balón dividido. Eso es lo mínimo que se le exige al Betis contra el Barcelona de Hansi Flick, un súper equipo que no es imbatible como han demostrado ya Osasuna, Las Palmas y la Real Sociedad.

La actitud defensiva de Abde y el jugador que salga en la derecha será clave para frenar al Barça en ataque

Claro que no hay que olvidar que Manuel Pellegrini sigue con el problema de los medio centros. Sólo cuenta con Sergi Altimira sano, que estará acompañado pro un canterano en la medular, ya que Marc Roca no tiene fecha de vuelta, a William Carvalho no se lo espera, Johnny Cardoso sigue sin entrenarse con el grupo y Fornals tuvo un retroceso en su recuperación que lo dejan fuera de la convocatoria. Una lista en la que sí ha entrado Isco casi ocho meses después y tras dos intervenciones para dejar atrás la fractura diafisaria en el peroné de su pierna izquierda. Una buena noticia sin duda para Pellegrini, el vestuario y el beticismo, pero el malagueño no es Supermán. Seguramente su vuelta, cual Cid Campeador, tiene más de espaldarazo moral que otra cosa, aunque el técnico avisó que si está convocado puede jugar y es tanta su calidad que puede ser decisivo con un chispazo aun sin ritmo de competición. Sin embargo, lo normal es que arranque desde el banquillo y sea Lo Celso el motor del ataque, apoyado en dos ex del Barça como Abde, por la izquierda, y un Vitor Roque que debía ser la referencia goleadora y cuya falta de acierto empieza a preocupar, pese a que siempre crea situaciones claras.

La única duda bética puede estar en el costado derecho. Toca elegir entre la locura acelerada de Chimy Ávila y un Ruibal siempre peleón con la necesaria actitud defensiva y que sí que siente el escudo que se pone cada día, por lo que asegura unas ganas y orgullo que puede contagiar a sus compañeros cuando más falta haga.

En el Barça Flick reservó ante el Mallorca a un Lewandowski, máximo goleador con 15 tantos, que hoy será titular junto a Raphinha y Lamine Yamal. Conformarán un tridente del que estar atento.